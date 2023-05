La Cámara de Diputados de Paraguay discutirá mañana desaforar a un legislador imputado por lavado de dinero y asociación criminal y sobre quien pesa un pedido de prisión preventiva, propietario de un avión particular que fue usado por varios de sus pares y por acusados de narcotráfico.

La imputación a Erico Galeano generó uno de los primeros problemas al presidente electo Santiago Peña, porque el acusado integra la bancada cartista y el ganador de las elecciones del 30 de abril le pidió que se someta a la justicia.

Pero Galeano dio hoy una conferencia de prensa en la que dijo que tenía fueros, que no planeaba renunciar a ellos y que se debía a sus "electores" que, además, lo convirtieron en senador electo.

"He solicitado personalmente al diputado Erico Galeano que se ponga a disposición del Ministerio Público y las autoridades judiciales, a fin de deslindar su responsabilidad de los hechos que le atribuyen", había informado Peña cuando se conoció la imputación.

MIRÁ TAMBIÉN EEUU renueva licencia a petroleras para operar en Venezuela

Hoy, la bancada que se referencia en el exmandatario Horacio Cartes anunció que votará mañana el desafuero de Galeano, pero que pedirá que no sea detenido.

Para los fiscales, Galeano estaría vinculado con la organización criminal que enviaba gran cantidad de droga a Europa, y como parte del lavado de dinero dan cuenta de algunas ventas de propiedades en efectivo.

Además, facilitó a los principales líderes de una organización narco la aeronave con matrícula ZP-BHQ, de su empresa Alpina SA, para que puedan trasladarse dentro del territorio nacional.

Luego de que se hiciera el operativo "A Ultranza" -con cerca de 100 allanamientos simultáneos y varios detenidos-, Galeano se despojó de la aeronave y la transfirió a una empresa.

MIRÁ TAMBIÉN Un juez de Nueva York fija para marzo de 2024 el juicio contra Trump por el caso Stormy Daniels

El diputado y vicepresidente electo, Pedro Alliana, utilizó recientemente la avioneta para viajar a Pilar, y también el diputado Basilio Núñez admitió que usó la nave.

Según la Fiscalía, Galeano "habría estado al servicio de la organización", que está dedicada al tráfico de clorhidrato de cocaína, sustancia enviada a Europa entre el 2020 y 2021.

Esta estructura era la que supuestamente pagaba al diputado por usar su avioneta y ese dinero él insertó en el sistema financiero a través de préstamos y compra de bienes muebles e inmuebles, como una manera de lavar dinero.

"Yo soy inimputable al tener fueros. Los fiscales lo máximo que podían hacer es pedir mi desafuero. Yo tengo la doble inmunidad, yo no voy a renunciar a mi inmunidad; yo me debo a mis electores que me eligieron senador nacional. A partir de que haya un pedido de desafuero en ese ámbito (en Cámara de Senadores), yo voy a renunciar (al fuero)", anticipó hoy Galeano en conferencia de prensa.

Advirtió que el proceso en su contra se trata de una persecución política "inmisericorde" y hasta acusó a su correligionario Derlis Osorio de estar detrás de esta campaña por una supuesta deuda que mantiene con él de 1.200 millones de guaraníes (165.000 dólares).

Según el diario Última Hora, mañana se votará el desafuero pero se pedirá que se aplique el artículo 191 de la Constitución nacional, para evitar que Galeano vaya a la cárcel y pueda ejercer el cargo de senador en el próximo periodo.

"Ningún senador o diputado podrá ser detenido, desde el día de su elección hasta el cese de sus funciones, salvo que fuera hallado en flagrante delito que merezca pena corporal", señala ese artículo. (Télam)