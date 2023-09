El jefe de la Fiscalía Contra la Impunidad (Feci) de Guatemala, Rafael Curruchiche, quien encabeza la investigación al Movimiento Semilla del electo presidente Bernardo Arévalo, acusó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, de tener una “actitud temeraria” y de ejercer una “clara injerencia” en el accionar de la justicia, informó hoy la prensa local.

“Lo voy a decir con mucho respeto, señor secretario, pero a mí me parece muy temeraria su actitud y yo lo interpreto como una clara injerencia hacia el mandato constitucional que tiene el Ministerio Público en investigar, como quien dice no investigar a Semilla; eso no se vale, secretario. Se lo digo con mucho respeto: la investigación va a continuar, la investigación va a seguir por el mandato constitucional que tenemos”, le dijo Curruchiche a Almagro.

El reproche fue parte del encuentro que mantuvieron ambos funcionarios esta semana y del que la Fiscalía ahora hizo público algunos momentos, en videos subidos a la red Tik Tok.

De esa conversación participó también la fiscal general Consuelo Prras, junto con Curruchiche acusados ambos por Arévalo de ser parte de un intento de golpe institucional destinado a que no asuma la presidencia en enero.

Almagro llegó el lunes a Ciudad de Guatemala para reunirse con actores involucrados en la tensa situación que se vive desde la primera vuelta presidencial y participar de la reunión del mandatario saliente, Alejandro Gianmmattei, y Arévalo, la primera del proceso de transición.

La publicación de los videos -tres fragmentos del encuentro- fue titulada “Intervención del licenciado Rafael Curruchiche, Fiscal de Sección de la #FECI durante la visita del secretario de la #OEA. #CasoCorrupciónSemilla”, según los diarios guatemaltecos Prensa Libre y Soy502.

Se ve allí que Curruchiche afirma: “Yo únicamente le respondo a la Constitución Política de la República de Guatemala y a las leyes de este país”.

El fiscal le reseñó a Almagro que en un primer encuentro ya le habían mostrado los avances de la investigación.

“En aquella ocasión usted pudo observar las múltiples ilegalidades cometidas por el partido político Movimiento Semilla, usted pudo observar las firmas falsas y específicamente al actuar del señor Bernardo Arévalo y el señor Samuel Pérez”, insiste el fiscal.

Y detalla que acreditaron que la existencia de “37 personas fallecidas (a las) que el partido político Movimiento Semilla les falsificó su letra y su firma para poder llegar al número y poder ser aceptados como partido político”.

“Y aquí hago el primer interrogante: ¿es eso corrupción o impunidad o no lo es, señor secretario?”, dijo Curruchiche, que advirtió además que hay “3.765 personas que no existen, 1.626 personas (a las que) el nombre no coincide con el DPI”, el Documento Personal de Identificación.

“Hasta el día de hoy 126 personas que están repetidas hasta cuatro veces en el listado ¿es eso corrupción o impunidad o no?”, pregunta el funcionario, y remarca que se detectaron 5.567 firmas falsas.

Tras la primera vuelta, Curruchiche pidió cancelar la personería jurídica a Semilla, lo que avalado por el juez Fredy Orellana, aunque después la Corte de Constitucionalidad revocó el fallo y permitió a Arévalo competir en la segunda vuelta.

Tras su triunfo sobre Sandra Torres, el fiscal volvió a arremeter contra el partido y el Registro de Ciudadanos suspendió a Semilla, lo que le impedía hacer actividades e hizo que la conducción del Congreso declarara a la bancada como independiente.

Y el último domingo, el Tribunal Supremo Electoral levantó la inhabilitación a Semilla hasta el 31 de octubre, una vez termine formalmente el actual proceso de elecciones. (Télam)