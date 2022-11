La inclusión o no del Día del Carabinero en el calendario escolar de Chile para 2023 generó hoy un nuevo cruce entre legisladores de la oposición y el Gobierno, que aclaró que las festividades quedan en manos de las secretarías regionales y que ya en 2021 esa fecha estaba fuera del calendario de celebraciones.

Legisladores de Evópoli y de Renovación Nacional (RN) cuestionaron lo que denunciaron como una decisión arbitraria del Gobierno nacional por haber eliminado el Día del Carabinero, el 27 de abril, del calendario escolar.

"Desde el Mineduc han enviado a las Secretarías Regionales Ministeriales (seremias) del país el Calendario Escolar para el 2023, en el que se han sumado varias actividades, pero se ha eliminado el Día del Carabinero, uno día muy importante para la comunidad escolar que estaba considerada hasta el año pasado en el calendario", advirtió el diputado Hotuiti Teao, de Evópoli.

Su par de bancada Jorge Guzmán, en tanto, remarcó que desde Evópoli “siempre” habrá disposición a que haya modificaciones en las celebraciones, “como por ejemplo que se incorpore un mes para conmemorar la Democracia y la Memoria, pero también preocupa que mientras tenemos un discurso de reforzar y apoyar las instituciones el Ministerio de Educación, sin una razón justificada y presumimos desde una perspectiva más bien ideológica, lo excluye de las fechas a conmemorar".

El exministro Mario Desbordes, desde RN, planteó también que el "ministro de Educación debe dar una explicación”, según la radio Biobío.

“Retiran día del Carabinero del calendario escolar. Y agregan varios al gusto de la coalición de gobierno. ¡No aprendieron nada del 4S (4 de septiembre); el país no es de ustedes! ¡Se gobierna para todos, no para su lote! Tremendo ejemplo de sectarismo", afirmó Desbordes, justamente excarabinero.

En su réplica, la Subsecretaría de Educación señaló, según el sitio de Emol, que las “orientaciones enviadas a las Secretarías Regionales Ministeriales” son “en primer lugar, orientaciones generales y el Calendario Escolar de cada región”.

La “elaboración” de ese calendario, según la dependencia nacional, “es responsabilidad exclusiva de las Seremis, que deben informarlo tanto a las comunidades como al Mineduc cuando lo elaboren".

"No se ha retirado el Día del Carabinero, pues en las orientaciones enviadas en 2021, durante la administración anterior, tampoco estaba señalado", aclaró la Subsecretaría, que remarcó que "esto no quiere decir en ningún caso que este día no vaya a estar en los calendarios escolares, y menos aún, que no sea conmemorado en los establecimientos". (Télam)