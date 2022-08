Una exgobernadora de Puerto Rico fue detenida hoy y luego puesta en libertad bajo fianza, acusada en un caso de sobornos relacionado con la financiación de su campaña política de 2020, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

De acuerdo a la acusación, desde diciembre de 2019 y hasta junio de 2020, Wanda Vázquez Garced, entonces gobernadora de Puerto Rico, participó de una trama de sobornos con varias personas para financiar su campaña a los comicios para gobernador que finalmente perdió.

Según la acusación, un banquero y un exagente del FBI supuestamente pagaron más de 300.000 dólares a asesores políticos en apoyo a la campaña de Vázquez Garced en las primarias para gobernador del Partido Nuevo Progresista (PNP).

A cambio, la política despidió al comisionado de la agencia reguladora de instituciones financieras OCIF, que investigaba el banco de Julio Herrera Velutini, quien ofreció el soborno y también está acusado en el caso.

Herrera Velutini, de 50 años, con doble nacionalidad venezolana e italiana y residente en Londres, era propietario de un banco internacional que operaba en San Juan y del que Frances Díaz, también arrestado, fue director ejecutivo y presidente.

En tanto, Mark Rossini de origen español, es el exagente especial del FBI que también quedó envuelto en el caso al brindar servicios de consultoría al banquero Herrera Velutini.

"Me reitero a mi pueblo y a todos ustedes, que soy inocente. Han cometido una gran injusticia. Mis abogados trabajarán con eso, porque como entenderán, no puedo hablar sobre los hechos", dijo la exgobernadora a su salida del tribunal federal en San Juan.

La magistrada Camille Vélez-Rivé le informó a la dirigente que enfrenta siete cargos por defraudar el gobierno, soborno con fondos federales y fraude electrónico y le impuso una fianza de 50.000 dólares.

"No he cometido ningún delito, ninguna irregularidad. Ahora me toca a mí defenderme de todo lo que han hecho, pero yo les aseguro que han cometido una gran injusticia conmigo en la radicación de cargos", subrayó Vázquez ante la prensa tras quedar en libertad bajo fianza.

Según la Justicia, tras la derrota en las elecciones primarias del PNP en agosto de 2020, Herrera Velutini trató de sobornar a su sucesor, Pedro Pierluisi, al que el comunicado oficial solo identifica como "Funcionario Público A". (Télam)