Tres opositores cubanos fueron detenidos y recluidos en sus domicilios en La Habana cuando se disponían a dar una conferencia de prensa para lanzar una iniciativa de "estrategia global contra la violencia en Cuba", apoyada por 19 organizaciones políticas, de defensa de los derechos humanos y feministas, informó uno de los perjudicados a la prensa internacional.

"Me detuvieron. Me acaban de traer para mi casa, y me han dejado una posta de la policía en las inmediaciones", dijo en un mensaje de WhatsApp el opositor Manuel Cuesta, poco antes de la hora prevista para el inicio de esa conferencia, la primera organizada de manera presencial por miembros de la disidencia tras varios años.

Cuesta precisó a través de la red social que también fueron detenidos el opositor Juan Antonio Madrazo, dueño de la casa donde se iba a celebrar la conferencia de prensa, y la activista María Mercedes Benítez, que iba con él al lugar, reportó la agencia AFP.

Entre las organizaciones que respaldaban la iniciativa contra la violencia figuran el Consejo para la Transición Democrática (CTDC), una plataforma opositora que propone cambios en el país a través de las vías legales y el Movimiento San Isidro, un colectivo de artistas contestatarios creado en 2018.

MIRÁ TAMBIÉN Periodistas del mayor grupo de prensa de EEUU se declaran en huelga

"A la crisis de seguridad pública que se nos encima, reflejada en alrededor de 32 feminicidios en lo que va de año, en otros tantos asesinatos, y en los robos y asaltos a pleno día, hay que agregar las violencias institucionales normalizadas por el sistema político", indicaron las organizaciones en un comunicado que reproduce la agencia francesa.

Asimismo, aseguraron que trabajan en conjunto para alcanzar "la amnistía y la despenalización del disenso, las iniciativas contra la violencia de género, la recuperación de la soberanía ciudadana, (...) las desigualdades económicas institucionalizadas, las violaciones flagrantes de la Constitución y las leyes" en la isla.

En Cuba, gobernada por el Partido Comunista Cubano (PCC), toda oposición es ilegal, aunque las organizaciones subsisten. A los disidentes, acusados de estar pagados por Estados Unidos, se les impide regularmente salir de sus casas y sus conexiones a internet son cortadas, asegura el despacho de AFP. (Télam)