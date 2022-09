El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, fue destituido de su cargo por votación de los gobernadores de la entidad tras ser denunciado de mantener una relación íntima con una colaboradora directa, situación que no es aceptada por el código de conducta de la institución. En su lugar, el BID confirmó que la vicepresidenta ejecutiva de la entidad, Reina Irene Mejía Chacón, es la nueva presidenta interina tras el apartamiento de Claver-Carone. Luego que el Directorio del BID aconsejara la salida de Claver-Carone, el jueves por la tarde se inició el proceso de sufragio y en el mediodía del lunes se alcanzaron los votos necesarios para su remoción del cargo, según consignó la agencia Reuters. horas después, mediante un comunicado difundido en Washington, las entidad anunció: "La Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), siguiendo la recomendación unánime del Directorio Ejecutivo, ha resuelto que el Sr. Mauricio Claver-Carone cesará en sus funciones como Presidente del Banco, con efecto el 26 de septiembre de 2022". Y siguió: "De acuerdo con el Convenio Constitutivo del BID, la Vicepresidenta Ejecutiva, Reina Irene Mejía Chacón, ejercerá como Presidenta, bajo la dirección del Directorio Ejecutivo, hasta que se elija a un nuevo Presidente". Frente a esto destacó que la elección "se llevará a cabo según lo establecido en el Convenio y en el Reglamento para la Elección del Presidente o Presidenta del Banco". También aclaró que "el Grupo BID y sus equipos siguen operando con normalidad, para cumplir con la misión de mejorar vidas en América Latina y el Caribe". Fuentes oficiales señalaron que la salida de Claver-Carone no representa ningún peligro para las diferentes líneas de crédito que el BID anunció en las últimas semanas a favor del país. Según trascendió, la Argentina voto a favor de la salida de Claver-Carone, con quien el gobierno de Alberto Fernández tuvo una relación conflictiva. El ahora ex presidente del BID había sido muy crítico de la política económica que se implementaba en la Argentina antes de la asunción de Sergio Massa como Ministro de Economía. De hecho tenía frenada una serie de líneas crediticias que debían haber llegado al país durante el primer semestre del año. Su posición giró 180° cuando hace dos semanas fue visitado por Massa. Tras ese encuentro destacó la nueva orientación económica que estaba encarando la Argentina tras el cambio en la jefatura del Palacio de Hacienda. Ese mismo día se conoció la aprobación de un préstamo por US$ 1200 millones para fortalecer las reservas del Banco Central, y en las semanas subsiguientes se destrabaron fondos para obras de infraestructura por los US$ 1.000 millones. Tras la salida de Claver-Carone se inicia el proceso de designar su sucesor y para eso los 48 países miembros del BID deberán elevar sus postulantes en el transcurso de los próximos 45 días. Claver-Carone es estadounidense de origen cubano y llegó a la presidencia del BID con el apoyo de Donald Trump. El destituido funcionario negó las acusaciones de mantener una relación íntima con su jefa de personal y sostuvo que no hay pruebas de esa relación. RP/AMR/GAM NA