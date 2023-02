La dirigente del Nuevo MAS, Manuela Castañeira, viajó a Perú para sumar su rechazo al Gobierno de Dina Boluarte y denunciar la represión estatal a las protestas impulsadas por la sociedad que reclama elecciones anticipadas

"En Perú hay un golpe de Estado cívico militar apoyado en la represión", definió la referente de izquierda sobre la realidad en las calles del país del suspiro limeño. Las movilizaciones e incidentes contabilizan ya más de 30 muertos se generaron tras la destitución del aquel entonces presidente Pedro Castillo, el 7 de diciembre de 2022, luego de que el Congreso denunciara un intento de autogolpe de Estado de su parte. Actualmente, Castillo se encuentra preso, al ser detenido por su propia guardia cuando se dirigía a la embajada de México en Perú para el exilio. En su lugar asumió su vice, Dina Boluarte, lo que despertó la reacción de cientos de manifestantes que reclaman dirimir la presidencia a través de una Asamblea Constituyente. "Es importante difundir las voces de la movilización popular para clarificar la situación en Argentina. Con la postura del Gobierno de Alberto Fernández, al reconocer a sus cancilleres y a Dina Boluarte, están legitimando lo que sucede en Perú", denunció Castañeira desde Lima en alusión a la asistencia de la canciller peruana, Ana Gervasi Díaz en la Cumbre de la CELAC

Si bien la ex precandidata a presidenta por el Nuevo MAS aclaró que no apoya la gestión de Pedro Castillo, denunció que el Congreso se rige en base a la Constitución impulsada por el ex mandatario Alberto Fujimori que desarrolló la existencia de mecanismos "legales, pero no legítimos para "llevarse puesta la voluntad popular" "Al Presidente le habían hecho varios intentos, a través de la maniobra de vacancia, para destituirlo", recordó, y continuó: "El Congreso se arroga el derecho de cuestionar moralmente a un presidente electo y sacarlo. Además, lo han metido preso. Al margen, yo no soy castillista, cometió un montón de errores". A pesar de que Boluarte anticipó que adelantará las elecciones, en un principio programadas para 2024, Castañeira relató que en las calles de la capital se vive un clima de malestar en su contra. "El pueblo está indignado, en las calles se canta Dina asesina . Hay mucha desigualdad en el país, en el sur hay una represión brutal", describió en diálogo con Noticias Argentinas. Tras estar dos días en Lima, la referente de la izquierda se reunió con el secretario general de la CGTP, Gerónimo López, y el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Banco de la Nación, Jorge Peña, en presencia de a otros miembros de la junta directiva de la central que convocó a un masivo paro

Producto a la presión social, el Congreso discute el llamado a elecciones anticipadas mientras desde el interior del país continúan organizando comitivas para trasladarse hacia el centro para desconocer a Boluarte. SR/KDV NA