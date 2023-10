Reclutas borrachos, soldados insubordinados y convictos se encuentran entre los cientos de delincuentes militares y civiles ingresados ​​en unidades penales rusas conocidas como escuadrones "Tormenta-Z" y enviados al frente en Ucrania este año, según 13 personas con conocimiento del asunto, incluidos cinco combatientes en las unidades. Son pocos los que viven para contar su historia, según una frase que la agencia de noticias Reuters adjudicó a uno de sus testigos: "Los combatientes de asalto son sólo carne". Quien pronunció la frase es un recluta que aseguró haber dado tratamiento médico a un grupo de seis o siete combatientes Storm-Z heridos en el campo de batalla, desobedeciendo una orden de un comandante, cuyo nombre no conocía, de abandonar a los hombres. El soldado reveló que no sabía por qué el comandante dio la orden, pero afirmó que ejemplificaba cómo los oficiales consideraban a los cazas Storm-Z de menor valor que las tropas ordinarias. El soldado, quien pidió el anonimato porque temía ser perseguido en Rusia por hablar públicamente de la guerra, comentó que simpatizaba con la difícil situación de los hombres: "Si los comandantes pillan a alguien con olor a alcohol en el aliento, lo envían inmediatamente a la Tormenta". Para el informe, Reuters se topó con problemas, como un oficial de la unidad no. 40318 que cortó la llamada y la derivación del Kremlin al Ministerio de Defensa ruso, que nunca respondió. Los medios rusos controlados por el Estado informaron que existen escuadrones Storm-Z, que participaron en intensas batallas y que algunos de sus miembros recibieron medallas por su valentía, pero revelaron revelado cómo se forman ni las pérdidas que sufren, siguió el medio inglés. Para el informe hablaron 13 personas, incluidos cuatro familiares de miembros de Storm-Z, así como tres soldados de unidades regulares que interactuaron con los escuadrones, todos quienes solicitaron el anonimato. Los escuadrones penales, cada uno de entre 100 y 150 efectivos e integrados dentro de unidades del ejército regular, normalmente fueron enviados a las partes más expuestas del frente y a menudo sufren grandes pérdidas. Tres de los cinco combatientes de Storm-Z entrevistados por Reuters, y los familiares de otros tres combatientes de Storm-Z, describieron enfrentamientos de pesadilla en los que gran parte de sus escuadrones fueron aniquilados. Un combatiente, condenado por robo y reclutado en prisión, contó que todos menos 15 de los 120 hombres de su unidad integrados en el 237º regimiento murieron o resultaron heridos en combates cerca de Bakhmut en junio. El despliegue de tales escuadrones marca un punto de partida para Rusia en Ucrania: mientras que el grupo mercenario Wagner, ahora disuelto después de un motín en junio, envió convictos a luchar en la línea del frente, las unidades Storm-Z están bajo el mando directo del Ministerio de Defensa. Los escuadrones también combinan a presos que se ofrecen como voluntarios para luchar a cambio de la promesa de un perdón con soldados regulares que son castigados por faltas disciplinarias, informaron las personas entrevistadas. Los escuadrones Storm-Z son útiles para el Ministerio de Defensa ruso porque pueden desplegarse como infantería prescindible, según Conflict Intelligence Team, una organización independiente que sigue la guerra. "Los cazas Storm simplemente son enviados a las partes más peligrosas del frente, en defensa y ataque", señaló a Reuters el grupo, fundado en Rusia. Si bien el Ministerio de Defensa ruso nunca reconoció la creación de unidades Storm-Z, los primeros informes de su existencia surgieron en abril cuando el Instituto para el Estudio de la Guerra, un grupo de expertos con sede en los Estados Unidos, citó lo que, según detalló, parecía ser una información rusa filtrada. . Putin los mencionó.. El presidente Vladimir Putin se refirió el viernes a los presos que luchan en el ejército regular en una reunión televisada con un pequeño grupo de militares rusos. Comentó entonces que estaba consciente de que dos de sus camaradas, ex presos, habían muerto en combate: "Dieron sus vidas por la patria y se han absuelto completamente de su culpa". El mandatario anunció que las familias de los convictos recibirán ayuda, sin ofrecer más detalles. Existe un precedente histórico de delincuentes militares que fueron obligados a incorporarse a unidades de combate, evocó el informe e historió que en 1942, cuando el Ejército Rojo se retiraba de un avance nazi, el líder soviético Josef Stalin ordenó a los soldados que entraron en pánico o abandonaron sus puestos en "batallones de castigo" desplegados en las partes más peligrosas del frente, según un decreto que firmó. Algo parecido sucede en el bando de Ucrania, según el informe que cita a fuentes del Gobierno de Kiev. Artyom Shchikin, de 29 años, de la región de Mordovia, en el centro de Rusia, cumplía una condena de dos años por robo dictada en diciembre de 2021 cuando reclutadores del Ministerio de Defensa llegaron a su cárcel preguntando si los reclusos querían ir a luchar a Ucrania, según registros judiciales y dos de sus familiares. Se inscribió porque, a pesar de que su liberación estaba programada para diciembre de este año, quería borrar sus antecedentes penales y ganar dinero para que su familia pudiera renovar su casa, comentaron sus familiares. Tres combatientes de Storm-Z dijeron que les ofrecieron salarios de unos 200.000 rublos (2.000 dólares) al mes, aunque dijeron que les habían pagado aproximadamente la mitad de esa cantidad, en promedio. Si bien los convictos forman el núcleo de los escuadrones penales, se les asignó algunos soldados regulares como castigo por romper la disciplina, según dos soldados que dijeron que miembros de sus unidades habían sido transferidos de esta manera, así como un luchador Storm-Z llamado Igor, un convicto encarcelado por intento de asesinato. Los dos soldados, incluido el de la unidad no. 40318, dijo que los oficiales habían enviado soldados a Storm-Z por estar borrachos durante el servicio, por consumir drogas y por negarse a cumplir órdenes. Según la legislación rusa sobre disciplina militar, un soldado sólo puede ser trasladado a una unidad penitenciaria si es declarado culpable por un tribunal militar. La convención de Ginebra, un conjunto de reglas internacionales de guerra, no cubre a los soldados castigados por su bando. Un grupo de unos 20 combatientes de Storm-Z en Zaporiyia, que formaban parte de la unidad número 22179, se declaró harto del tratamiento, rechazó la orden de volver al frente y grabó un vídeo el 28 de junio quejándose. "En el frente, donde hemos estado, no recibimos entregas de municiones. No recibimos agua ni comida. No se llevaron a los heridos: todavía ahora los muertos se están pudriendo", protestó un combatiente en el vídeo, a quien Reuters no pudo identificar. Reuters estableció las identidades de dos de los combatientes involucrados en la revuelta y habló con un familiar de cada hombre que corroboró el relato en el video, que fue publicado el 28 de junio por Gulagu.net, un grupo de campaña con sede en Francia para los prisioneros rusos. Reuters/NA NA