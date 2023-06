Un submarino que participaba en una expedición turística para explorar los restos del Titanic desapareció desaparecido frente a las costas del sudeste de Canadá, según la empresa privada que opera la embarcación. OceanGate Expeditions informó este lunes en un breve comunicado que estaba "movilizando todas las opciones" para rescatar a las personas a bordo de la embarcación

No estaba claro cuántas personas estaban desaparecidas, informó la agencia de noticias Reuters. Los guardacostas estadounidenses no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios del medio citado. La Guardia Costera puso en marcha operaciones de búsqueda y rescate, informaron medios de Canadá. "Estamos profundamente agradecidos por la amplia ayuda que hemos recibido de varias agencias gubernamentales y empresas de aguas profundas en nuestros esfuerzos por restablecer el contacto con el sumergible", dijo OceanGate en un comunicado. Según su página web, la empresa está llevando a cabo su quinta "misión" Titanic de 2023, que estaba previsto que comenzara la semana pasada y finalizara el jueves. La expedición, que cuesta 250.000 dólares por persona, comienza en San Juan de Terranova, antes de adentrarse unas 400 millas en el Atlántico hasta el lugar del naufragio, según la página web de OceanGate. Para visitar los restos del naufragio, los pasajeros suben a Titán, un sumergible para cinco personas, que tarda unas dos horas en descender hasta el Titanic. El famoso buque de pasajeros británico se hundió en 1912 en su viaje inaugural tras chocar contra un iceberg, matando a más de 1.500 personas. La historia ha quedado inmortalizada en libros de ficción y no ficción, así como en la taquillera película de 1997 "Titanic". Reuters/NA NA