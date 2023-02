El Mando Norteamericano de Defensa Aeroespalcial (Norad, por su sigla en inglés), que integran Estados Unidos y Canadá, derribó este sábado un objeto volador no identificado, pocos días después de que se registraran otros hechos similares en América del Norte. Justin Trudeau, presidente de Canadá, confirmó a través de su cuenta en la red social Twitter que ordenó "el derribo de un objeto no identificado que violó el espacio aéreo canadiense", y añadió que "se movilizaron aviones canadienses y estadounidenses y un F-22 estadounidense disparó con éxito contra el objeto". "Las Fuerzas Canadienses recuperarán y analizarán ahora los restos del objeto", afirmó Trudeau. Desde la Casa Blanca señalaron que Joe Biden y Trudeau hablaron sobre "un objeto no identificado y no tripulado en el espacio aéreo norteamericano". De acuerdo con el comunicado, el Norad había monitoreando el objeto durante las últimas 24 horas. Este hecho se produjo apenas un día después que las fuerzas estadonunidenses derribaran otro objeto que sobrevolaba Alaska, y a dos semanas del confuso episodio con un globo de origen chino, que también fue destruído cuando estaba sobfre el oceáno atlántico, después de haber sido avistado en Montana. MAC NA