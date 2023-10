La oposición chilena ya definió que respaldará la propuesta de nueva Constitución, mientras que el oficialismo aún no dio a conocer la postura que tendrá en la votación que se realizará el próximo lunes en el Consejo Constitucional, el órgano encargado de elaborar el texto de la nueva carta magna y en el que la derecha tiene mayoría, por lo que se anticipa su aprobación.

"Me he dedicado a estudiar, a ver qué es lo que voy a hacer y yo voy a votar a favor, porque me parece que el texto en general es un bastante buen texto

y la verdad es porque creo que, además, este texto debiera darle más estabilidad a nuestro país", manifestó a la prensa la alcaldesa del municipio capitalino de Providencia, Evelyn Matthei, de la pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI).

"De tal manera, he puesto en la balanza los aspectos positivos con los que no me gustan tanto, pero siento que finalmente es razonable votar a favor", dijo ayer Matthei.

El segundo proceso constitucional en Chile generó distintos roces entre el oficialismo y oposición, debido a la aprobación de varias enmiendas "polémicas", que para el oficialismo significan "retrocesos" en distintas materias.

Entre las enmiendas aprobadas que generan más diferencias se encuentran la ley que protege "la vida del que está por nacer", la expulsión de extranjeros que ingresen de forma clandestina "en el menor tiempo posible" y la enmienda que permite que enfermos terminales cumplan condena en casa, la que podría beneficiar a condenados por violaciones de derechos humanos en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Ante el respaldo de la alcaldesa de Providencia, la coalición de derecha Chile Vamos se definió a favor de la nueva Constitución, ya que desde el sector esperaban la palabra de su principal carta presidencial para confirmar su postura.

También votará a favor el ultraderechista Partido Republicano, que logró 22 de 50 bancas en el Consejo Constitucional en las elecciones de mayo para elegir su conformación.

El lunes 30 de octubre se votará el texto completo, sin posibilidades de ingresar nuevos cambios, pero su aprobación está prácticamente asegurada, ya que necesita tres quintos del pleno (30 consejeros) y la derecha tiene 33 votos.

"Entendiendo que un texto nunca va a satisfacer a todo el arco político, ciertamente esta es una Constitución que está más cómoda desde la centroderecha hacia la derecha que desde la centroderecha hacia la izquierda", dijo ayer el consejero Luis Silva, del Partido Republicano del ex candidato presidencial José Antonio Kast, a radio Duna.

Por su parte, el oficialismo sigue con la estrategia de no pronunciarse sobre este nuevo proceso constitucional, ante las presiones de la oposición para que el presidente Gabriel Boric diga su opción públicamente.

Este nuevo proceso constituyente, que comenzó el pasado 7 de junio, se originó luego del fracaso del intento anterior, que surgió de las protestas ciudadanas tras el estallido de octubre de 2019 y tras un plebiscito que por 80% de los votos apoyó un cambio de la actual Constitución de la época de Pinochet.

El anterior y fallido proyecto de Constitución, redactado en su mayoría por convencionales constituyentes de izquierda e independientes, fue rechazado por el 61% de los chilenos el 4 de septiembre de 2022.

El nuevo texto constitucional será sometido a un plebiscito el 17 de diciembre. Según la encuestadora Cadem, el 54% de los chilenos prevé votar en contra del nuevo plan constitucional, frente al 31% que está a favor. (Télam)