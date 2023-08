La titular del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, Diana Atamaint, denunció hoy que algunos de sus pares del organismo recibieron amenazas de muerte en medio del proceso para los comicios del domingo 20, cuando el país elegirá a quien complete el mandato del presidente Guillermo Lasso.

"En lo personal, no he recibido amenazas de muerte; esperamos que eso no suceda, pero no podría decir lo mismo de otros consejeros que sí las han recibido", expresó Atamaint.

En declaraciones a la prensa, la jefa del CNE indicó que los funcionarios públicos están "expuestos a esas circunstancias, no solamente de recibir amenazas (de muerte), sino violencia política", como insultos en redes sociales, según la agencia de noticias AFP.

Ecuador afrontó en los últimos años un crecimiento marcado de la violencia ligada al narcotráfico, que en la campaña ya dejó la muerte de un alcalde y de un candidato a diputado, y amenazas a varios candidatos.

De hecho, las autoridades ofrecieron a los ocho aspirantes a la presidencia y a todos los postulantes a la Asamblea Nacional (AN, parlamento) protección especial.

Una guerra por el poder entre bandas del narco derivó en constantes masacres carcelarias, algunas de las peores registradas en América Latina, que ya dejaron más de 430 presos muertos desde 2021.

"Estamos a puertas del día de las elecciones; la violencia (política) se torna al menos en redes (sociales) mucho más agresiva", dijo Aitamant.

Ecuador elegirá dentro de dos domingos presidente y vice y a 137 parlamentarios, a partir de la decisión de Lasso de decretar la llamada “muerte cruzada” para poner fin, dijo entonces, a una "grave crisis política y conmoción interna".

De los ocho candidatos presidenciales, la intención de voto aparece encabezada, según las encuestas, por la asambleísta Luisa González, de Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa. Detrás aparecen el periodista Fernando Villavicencio y el dirigente indígena Yaku Pérez. (Télam)