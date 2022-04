La Procuraduría General de Colombia abrirá una indagación preliminar para determinar la posible participación en política del comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, que hoy además fue denunciado ante la Fiscalía General, por sus mensajes contra el candidato a la presidencia por el Pacto Histórico, Gustavo Petro.

El diario El Tiempo citó fuentes de la Procuraduría para dar por hecho el inicio de la investigación.

Pero, además, el abogado Jorge Eliécer Molano presentó una demanda por los delitos de "prevaricato por acción" y por "intervención en política".

Todo después de que en redes sociales el general Zapateiro respondió a señalamientos de Petro, que advirtió que en las fuerzas militares había generales aliados al Clan del Golfo, la poderosa organización del narcotráfico.

MIRÁ TAMBIÉN El Senado paraguayo aprobó que la petrolera estatal haga compras sin intermediarios

"Senador, no se valga de su investidura para pretender hacer politiquería con la muerte de nuestros soldados; más bien cumpla con su deber ciudadano de denuncia fundamentada ante la Fiscalía de los hechos que usted menciona, sea quien sea", dijo Zapateiro.

Fue en respuesta a un mensaje en la red Twitter de Petro, que señaló: "Mientras los soldados son asesinados por el Clan del Golfo, algunos de los generales están en la nómina del Clan. La cúpula se corrompe cuando son los politiqueros del narcotráfico los que terminan ascendiendo a los generales".

Zapateiro replicó a Petro con seis mensajes en la misma red y la mayor acusación es la que lo acusa de "hacer parte del colectivo al cual osa señalar como 'politiqueros del narcotráfico' ".

"A ningún general he visto en televisión recibiendo dinero mal habido. Los colombianos lo han visto a usted recibir dinero en bolsa de basura", escribió el militar, en referencia al video conocido hace algunos años, llamado popularmente el Petrovideo, en el que se ve al exalcalde de Bogotá recibiendo una suma de dinero de parte de su excolaborador Juan Carlos Montes.

MIRÁ TAMBIÉN El estado de Florida avanza hacia una Policía electoral: hoy se promulgó la ley que la crea

En ese video del 2005 Petro supuestamente recibe dinero proveniente del narcotráfico, pero en julio del año pasado la Corte Suprema consideró que prescribió la acción penal por los eventuales delitos de lavado de activos, cohecho, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, pero que, aún de no haberse producido la prescripción, tampoco se podía atribuir conducta que constituya delito porque el dinero recibido en efectivo por el congresista tuvo origen licito.

El artículo 219 de la Constitución colombiana señala que la "Fuerza Pública no es deliberante" y agrega que los militares activos no tienen derecho al voto y no pueden "intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos".

Para el abogado Molano, con su intervención el comandante del Ejército ocasionó una "grave violación al Estado de Derecho social de derecho, democrático y participativo", por lo que pidió que sea acusado, detenido y suspendido del cargo.

La intervención de Zapateiro, un hecho inédito en la política colombiana, fue justificada por el presidente, Iván Duque, y criticada por sectores sociales, en particular por juristas especializados en temas constitucionales. (Télam)