La delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que monitorea en Bolivia la situación de los derechos humanos escuchó hoy la versión de los casos de la condenada expresidenta de facto Jeanine Áñez y del gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, de boca de los propios detenidos.

Por cerca de cuatro horas, los representantes del organismo internacional visitaron el penal de Chonchocoro, donde, además de entrevistarse con Camacho, se reunieron también con el cocalero César Apaza.

Camacho pidió a la CIDH la conformación de otro Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para que analice la crisis del 2019, según detalla una carta que leyó a los medios el asesor de Gestión del gobierno departamental, Efraín Suárez.

“La entrevista era necesaria, no para que me queje de las violaciones constantes a mis derechos que vengo sufriendo desde el día que me secuestraron (en diciembre de 2022 por el caso Golpe I), sino para que los comisionados de la CIDH escuchen directamente desde mi boca el relato de lo que realmente sucedió durante las protestas de los 21 días del 2019, cuando junto al pueblo vencimos el fraude de Evo Morales y recuperamos nuestra democracia”, señala la carta de Camacho.

Agrega el texto que se explicó a los comisionados que los cruceños son gente de paz y con una alta convicción democrática, lo que los llevó a desarrollar métodos de lucha “efectivos y pacíficos” a lo largo de su historia para arrancar a los gobiernos centralistas “demandas justas y necesarias” para el desarrollo de Santa Cruz y del país en su conjunto.

Una de esas demandas, reseñó, fue la exigencia de realizar el censo en 2023, luego de que el Gobierno suspendiera el relevamiento, según su versión, “sin una justificación técnica coherente”, detalló el sitio del diario Página Siete.

“Es por eso que paramos durante 36 días exigiendo algo que por derecho nos corresponde y lo único que obtuvimos del Gobierno masista fue represión brutal por parte de la Policía, detenciones arbitrarias y persecución judicial. Por todo esto, el pedido más importante que realicé a los comisionados de la CIDH es que se conforme un nuevo Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes”, expresó Camacho.

El líder opositor está detenido desde diciembre último porque se investiga su rol durante el golpe de Estado contra Morales, en noviembre de 2019.

Después, la delegación de la CIDH fue a la cárcel de Miraflores, en La Paz, donde está recluida la expresidenta de facto Áñez, sentenciada a 10 años de prisión por su proclamación presidencial en 2019, en el llamado caso “Golpe de Estado II”.

“A las mujeres detenidas no les permiten trabajar y mantener a sus familias, pero para que la CIDH se lleve impresión de que el Penal de Miraflores es atendido, las obligan a pintar muros y arreglan las goteras y el mal estado. Abuso igual a la detención política y falta de salud”, escribió Áñez en su cuenta de la red Twitter horas antes de la llegada de los comisionados.

Después, una de sus abogadas, Norka Cuellar, detalló que Áñez iba a entregar a la comisión “una carta y tiene toda la documentación que respalda la violación a sus derechos humanos y al debido proceso” en su contra.

Aunque nadie del Gobierno se pronunció sobre estos encuentros, el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, se limitó a destacar que la delegación de la CIDH pidió las reuniones y le fueron de inmediato concedidas.

“La misión de la (CIDH) tiene esa confidencialidad y esa independencia de entrevistarse con todos los privados de libertad; en este caso han solicitado también entrevistarse con el privado de libertad Luis Fernando Camacho y César Apaza”, informó Limpias.

La autoridad penitenciaria detalló que esta comisión internacional obtuvo el “tiempo requerido” y necesario para entrevistarse con los detenidos, reportó la estatal agencia ABI.

“No quiere decir que solo han visto a estos dos privados de libertad; han podido visitar a los privados de libertad de Chonchocoro. Nosotros lo que hacemos es facilitar (el apoyo) a estas instancias para que desarrollen su misión como corresponde”, insistió el funcionario.

En la agenda de los comisionados -que están en el país desde el fin de semana y hasta el viernes- está contemplada la visita a los penales de Cochabamba, Santa Cruz y Sucre. Se prevé que antes de dejar el país se reúnan con el presidente Luis Arce. (Télam)