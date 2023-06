El actor estadounidense Danny Masterson, conocido por su participación en la serie televisiva "The 70 s Show", fue declarado culpable por el delito de violación contra dos mujeres en 2001 y 2003. Un tribunal de Los Angeles llegó este miércoles al veredicto contra el actor, de 47 años, quien quedó expuesto a una condena de 30 años de cárcel. Sin embargo, esa pena podría aumentar si se comprueba que también había agredido a una ex pareja, aunque en este caso el jurado todavía no llegó a una conclusión. De ser encontrado culpable de un tercer delito de la misma índole, Masterson sería condenado a cadena perpetua. Tanto el actor como sus abogados defensores rechazaron las acusaciones que derivaron en este juicio. "El señor Masterson es inocente, confiamos en que será exonerado cuando todas las pruebas salgan a la luz", aseveró Tom Mesereau, uno de sus representantes legales. Según trascendió, el actor y las dos mujeres demandantes integran la denominada Iglesia de la Cienciología, una supuesta religión que tiene numerosos adeptos entre la colonia artística de Hollywood. Por su parte, el fiscal Ariel Anson sostuvo que "como todo depredador el acusado buscó cuidadosamente a su presa

Para la Cienciología se trata de una celebridad y es intocable". Masterson interpretó al personaje de Steven Hyde en "The 70’s Show" durante ocho temporadas, donde compartió elenco junto a Mila Kunis, Ashton Kutcher y Laura Prepon, entre otros integrantes del elenco. MAC/GAM NA