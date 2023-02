Más de 60.000 personas salieron hoy a las calles por quinta semana consecutiva en Israel para protestar contra la reforma judicial promovida por la coalición oficialista del primer ministro Benjamin Netanyahu, conformada por partidos de derecha, ultraderecha y ultraortodoxos.

"Lucharemos aquí en las calles, lucharemos en la Knesset (Parlamento), lucharemos en los tribunales, salvaremos nuestro país, porque nos negamos a vivir en un país no democrático", dijo el líder opositor Yair Lapid.

Las principales manifestaciones se registraron en Tel Aviv, pero también hubo marchas más pequeñas en Jerusalén, Haifa y otras ciudades.

Además, se registraron protestas en París, frente al hotel en el que se alojan Netanyahu y su mujer, así como frente a la embajada israelí en Londres.

Este fue el quinto sábado consecutivo en que los israelíes salieron a las calles para protestar contra la propuesta de reforma presentada por el ministro de Justicia, Yariv Levin, que permitiría al Parlamento anular con mayoría simple algunos fallos de la Corte Suprema y le daría al Ejecutivo el control del comité de selección de los jueces.

Los expertos advierten que esta reforma debilitaría drásticamente al máximo tribunal, además de darle poderes ilimitados al Gobierno.

"La propuesta equivale nada menos que a un golpe de Estado", dijo el ex jefe de Policía Roni Alsheich en Tel Aviv. "Como (judío) observante, debo admitir que tampoco hay nada judío en lo que se propone", añadió, según el diario The Times of Israel.

A fin es de diciembre, Netanyahu asumió otra vez como primer ministro al frente del Gobierno más religioso y ultranacionalista de la historia de Israel, integrado por los partidos de ultraderecha Likud, Sionismo Religioso, Fuerza Judía, Noam, más dos partidos ultraortodoxos: Judaísmo Unificado de la Torá (UJT) y Shass. (Télam)