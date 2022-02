Los senadores Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto) y Óscar Andrade (Frente Amplio) protagonizaron anoche el primer debate sobre la ley de urgente consideración (LUC), cuya derogación parcial será sometida a referendo el 27 de marzo próximo.

La LUC es una ley de más de 450 artículos, aprobada a poco de asumir la presidencia Luis Lacalle Pou con los votos de las cinco fuerzas oficialistas (los partidos Nacional, Colorado, Independiente y de la Gente y CA), pero una Comisión Pro-referendo juntó casi 800.000 firmas para que se consulte a la población sobre 135 artículos que cuestiona.

Esos artículos modificaron leyes en materia de salud, seguridad, derecho de huelga, educación, empresas del Estado y economía, entre otras.

El debate tuvo, por consiguiente, cuatro ejes temáticos: seguridad, vivienda, educación y relaciones laborales y seguridad social.

Sobre seguridad, por ejemplo, Manini, general retirado y excomandante del Ejército uruguayo que ingresó en la política como fundador de CA, aseguró que "una de las principales razones por las que la gente puso a la coalición en el Gobierno fue la situación de inseguridad que se vivía en el país y que no iba a haber grandes cambios si continuaba el Frente Amplio".

Añadió sobre la misma cuestión que "la convicción de la gente era que no se iban a cambiar las políticas porque esto era algo ideológico. Se partía de la base de que el delincuente era la víctima y la sociedad, la victimaria", reseñó el diario El País.

Andrade retrucó que "los cambios en legislación policial quitan garantías y libertades individuales. La Constitución dice que nadie puede ser preso, salvo infraganti delito, habiendo semiplena prueba de él o por orden de juez. No es motivo para ser detenido olvidarte de la cédula".

Y añadió: "Para proteger a la Policía lo que hay que hacer es no bajarle el salario, proteger a la Policía no implica que un policía cuando te detenga no tenga cómo avisar al fiscal, eso le quita garantías a la ciudadanía".

En el rubo educación, el exmilitar consideró que que "la inmensa mayoría de los uruguayos" cree que "está en franca decadencia".

"No es aquella educación pública niveladora, que le daba oportunidades al hijo del rico y al hijo del pobre. Los números son elocuentes: el 60% de los jóvenes no termina el liceo. El 30% son analfabetos funcionales".

"Realmente, el futuro del país en estas condiciones es bastante poco optimista-abundó-. Nosotros pensamos que ante esta realidad hay dos caminos: uno, no hacer nada, seguir como se venía (…). Y la otra es la de implementar un camino de cambio, y eso fue lo que resolvió esta coalición".

"Para eso, este Gobierno quiere implementar o comenzar a implementar la reforma educativa, que a esta altura es impostergable, porque en eso le va la vida sobre todo a los sectores mas frágiles de nuestra sociedad", completó.

Andrade, en cambio, le achacó a la reforma la intención de eliminar la representación docente en el Codicen (Consejo Directivo Central, el órgano rector de la Administración Nacional de Educación Pública de Uruguay. "Pulverizan la representación docente y violentan la autonomía, que es un principio en el que nada tiene que ver el Frente Amplio", lamentó Andrade, con pasado gremial como ex Secretario General del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos.

Los uruguayos irán a un referendo el 27 de marzo para derogar o ratificar 135 artículos de la LUC.

Las boletas, por decisión de la Corte Electoral, serán rosas para el Sí y celeste para el No. (Télam)