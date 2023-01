(Por Bernarda Llorente) Boaventura de Sousa Santos se manifiesta optimista sobre el futuro de las democracias en América latina, luego del intento golpista de la ultraderecha brasileña contra Lula, pero destaca que tras lo ocurrido hay que "tener una mirada más amplia sobre el continente".

A su vez, el sociólogo portugués recalca que para superar este presente de "democracia de baja intensidad", como define, "tiene que haber redistribución social, pero también debe haber otro modelo económico que deje de estar basado en salarios bajos o en industrias depredadoras del medio ambiente".

Télam: ¿Es necesario resignificar la democracia? Antes hablar de democracia implicaba una serie de pactos, incluido el bienestar y la dignidad de los pueblos. Sin embargo, ha mostrado déficit y restricciones, alimentando también las frustraciones.

Boaventura de Sousa Santos: Esa es la gran cuestión. Yo he calificado a esta democracia como una democracia de baja intensidad, porque no es realmente incluyente. A veces hace algunos gestos de inclusión, por ejemplo, este gesto simbólico de Lula de traer al Palacio (de Planalto, sede del Poder Ejecutivo brasileño) a los discapacitados, las lesbianas, los recicladores y los indígenas. Esta democracia tiene que ser más incluyente en el plano económico, político y social. Por eso digo que tiene que haber redistribución social, obviamente, pero también tiene que haber otro modelo económico que deje de estar basado en salarios bajos o en industrias depredadoras del medio ambiente. Se tiene que diversificar. Un país no puede basarse en su agroindustria exportadora. No puede ser porque eso no tiene futuro. Va a destruir el planeta. ¿Cómo vamos a organizar otro modelo? ¿Cómo vamos a valorar las economías no capitalistas que existen, como las campesinas de mujeres o cooperativas asociativas? Por eso, hay una educación democrática que tiene que crearse. Deberían crearse grandes escuelas de la nueva democracia en América latina y en el mundo. Yo he defendido hace mucho tiempo la idea de que los partidos están condenados en su estructura actual a la extinción, porque se separan totalmente de los intereses de la población. Deberían ser partidos, movimientos, con mecanismos internos de democracia participativa. ¿Quién decide quién va a ser el candidato? ¿Quién decide la política? No pueden ser simplemente los dirigentes, porque se crean oligarquías que son muy vulnerables a la gran prensa o los grandes intereses económicos. Hay que combinar la democracia participativa con la representativa y los mismos partidos. Es una u otra concepción de democracia, que diría, tiene una más alta intensidad. Es complicado. No es una situación que se resuelva en cuatro años, pero es una cosa interesante. Hay muchas escuelas de capacitación de políticos, en Argentina, México y España. O sea, hay cierto sector de la clase política que tiene conciencia de que es necesario repensar la democracia para defenderla mejor.

MIRÁ TAMBIÉN El intento de matar a Cristina Kirchner no fue algo espontáneo o la acción de un loco

T: En una entrevista anterior que mantuvimos, señalaba que la democracia se salvaba con más democracia. ¿Es optimista con respecto al futuro de América latina después de lo que ocurrió? ¿La integración regional con algunos nuevos gobiernos populares de la región puede ser una respuesta frente a la situación que se está viviendo?

BdSS: Soy optimista. Después de este intento de golpe en Brasil, tenemos que tener una mirada más amplia sobre el continente. Vimos cómo en Bolivia, el único país que tiene una mayoría indígena, hicieron un golpe y un año después lograron reponer la democracia. Este es un ejemplo que América Latina no ha valorado porque la región es un poco racista. No es capaz de valorar esta capacidad de los indígenas por fuera del partido. Por otro lado, tenemos todo el proceso chileno de participación popular en la primera constituyente feminista, paritaria, como modelo de Constitución. No se ha aprobado, pero está en la memoria de los chilenos para el futuro. Y tenemos Colombia, que en el imaginario democrático siempre fue un país de derecha, pero de repente creó un gobierno popular que cayó de una manera muy clara, con una agenda muy progresista, con una vicepresidenta, mujer, obrera, campesina, negra y activista de las luchas ecologistas. Y Petro va a las Naciones Unidas y hace los más interesantes discursos en la ONU después de los años 60, después de los célebres discursos del Che Guevara. O sea, son cosas que animan. Digamos que los golpistas saben que nosotros tenemos fuerza. Las democracias tienen fuerza. Van a tener fuerza en América Latina y tiene fuerza en Argentina.

Télam: En otra entrevista señaló que ahora no existe una única utopía, sino varias. ¿Cuál sería su utopía para la región y para este futuro?

BdSS: La utopía más concreta es que de aquí en adelante se respete más a las personas, su dignidad y la protección de sus vidas, al igual que al planeta con políticas ecológicas más fuertes. La segunda es fortalecer la democracia; esto que le decía de intentar alcanzar una democracia más participativa. En tercer lugar, es necesario diversificar las economías de nuestros países. Brasil no es sólo los grandes grupos empresarios, sino también los pequeños. Y estos a veces se sienten amenazados o que se han olvidado de ellos. Hay que cuidar también de esta gente porque en algunos casos son grupos que financian a la extrema derecha. Pienso que hay que protegerse del capital financiero que gana montones de plata de una manera especulativa en Brasil. O sea, hay que cambiar bastante la economía. La diversificación no puede ser extractivista, tiene que ser otra cosa. Con más tecnología, con más participación ciudadana, con más diversidad de las economías y, sobre todo, con más respeto por la diversidad, por los derechos de las mujeres, de los indígenas y de las clases populares. Esto es lo que tenemos que tener cada vez más en el continente. No es una utopía muy grande. Son la base de políticas que se pueden crear, porque en algún contexto ya se han creado. (Télam)