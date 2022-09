Líderes regionales y organismos internacionales destacaron hoy la participación electoral en el plebiscito constitucional que celebró Chile el domingo, a la vez que remarcaron la necesidad de dirimir conflictos en forma pacifica y la voluntad del Gobierno de avanzar hacia un nuevo proceso que reemplace la carta magna sancionada por la última dictadura.

"Vamos a resolver las cosas con el diálogo y la confrontación política, y en las urnas, con lo electoral, como lo hicieron ayer los chilenos, esa es la vía, no la violencia, no la represión, (sino) la vía pacífica electoral, los argumentos, convencer, no imponer y eso está sucediendo acá", dijo el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en conferencia de prensa.

Por su parte, la Unión Europea (UE) destacó el "histórico plebiscito" que se celebró en Chile de manera pacífica y con una gran participación.

La diplomacia comunitaria dijo que "toma nota del compromiso expresado por el presidente (Gabriel Boric) y por el espectro político de la necesidad de seguir el proceso constitucional y de mantener el deseo de la ciudadanía chilena de un nuevo acuerdo constitucional".

En un comunicado, la oficina del Alto Representante de la UE, Josep Borrell, también remarcó la necesidad de que el nuevo proceso "tenga el apoyo de la amplia mayoría de la ciudadanía".

En paralelo, la organización Amnistía Internacional (AI) también marco la elección de ayer como un punto de partida para un nuevo proceso constitucional.

"Chile tendrá que continuar construyendo el proceso para una nueva Constitución y así convertirse en un referente en materia de derechos humanos", afirmó la organización en un comunicado.

También destacó la "gran participación ciudadana".

“Los movimientos sociales y la ciudadanía han alzado la voz exigiendo mejores condiciones de vida, pero esta situación difícilmente se puede solucionar de raíz manteniendo una Constitución intrínsecamente injusta y que se originó en un periodo doloroso de la historia de Chile”, dijo Rodrigo Bustos, director ejecutivo de AI Chile.

Bustos afirmó que seguirán "trabajando para que se avance en un cambio del texto constitucional chileno" y llamó "a todas las personas que promovieron la opción rechazo manifestando un compromiso de continuar el proceso constituyente, cumplir su palabra".

En tanto, el expresidente de Bolivia y actual líder del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, saludó "la vocación democrática del pueblo chileno que participó pacíficamente en el referéndum constitucional".

"La lucha de los pueblos por inclusión, solidaridad y dignidad continuará mientras exista injusticia y desigualdad", agregó en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter.

Morales también rindió "homenaje al hermano Salvador Allende" en el 52 aniversario de su elección "como el primer presidente socialista de Chile". Reivindicó además "su mensaje revolucionario de tolerancia, soberanía y hermandad entre los pueblos libres del mundo".

Con otra lectura, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aliado del gobierno de Boric, insistió en que el resultado de ayer revive la figura del dictador Augusto Pinochet.

El domingo, en su primera reacción al resultado del referéndum, Petro tuiteó: "Revivió Pinochet".

Las críticas no tardaron en llegar, pero hoy volvió a evocar a Pinochet, fallecido en 2006 y bajo cuya dictadura se redactó la Constitución que pretendió cambiar la Convención Constitucional.

"Pinochet está vivo en ciertos sectores políticos de América, en todos aquellos que piensan que hay que eliminar físicamente a su rival. El hombre que acabó con un gobierno haciendo morir a su presidente, que mató, torturó y desapareció miles e hizo una constitución aún vigente", escribió Petro en su cuenta de Twitter en respuesta al opositor colombiano Federico Gutiérrez, quien lo había criticado.

El rechazo a la nueva Constitución de Chile se impuso ayer con 61,86% de los votos válidos del plebiscito contra 38,14% favorable a la aprobación, según el escrutinio oficial, que hoy figura en un 99,99%.

Tras conocerse el resultado, el presidente Boric llamó a los dirigentes políticos a escuchar “la voz del pueblo”, que se expresó “de manera fuerte y clara” en la consulta, y anticipó que hará cambios en su gabinete.

Boric se reunió en la mañana de hoy con los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, a los que les pidió iniciar un diálogo con los diferentes sectores del Congreso para avanzar en el proceso constituyente. (Télam)