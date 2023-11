El secretario de Relaciones Exteriores británico, David Cameron, además del presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, y su par de Bélgica, Alexander De Croo, visitaron Israel. Cameron se reunió este jueves en Jerusalén con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tras visitar el sur del país para conocer de primera mano las comunidades afectadas por los ataques de Hamás del mes pasado. Sánchez inició una recorrida por Israel, Palestina y Egipto, informó el sitio Sputnik News. Acompañado de su homólogo belga, Alexander De Croo, Sánchez también se entrevistó en Jerusalén con el primer ministro israelí. Ambos se vieron también con el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, antes de sostener un encuentro durante la segunda parte del día con el presidente de la Autoridad Nacional de Palestina (ANP), Mahmud Abás, en la sede de la ANP en Ramallah (Palestina). El Ministerio de Relaciones Exteriores británico informó que el ex primer ministro Cameron, nombrado responsable de política exterior la semana pasada, tenía previsto reunirse más tarde con líderes palestinos para debatir el camino a seguir en la crisis, informó la agencia de noticias Reuters. "Quería venir aquí en persona (...) para ver la verdadera naturaleza de los horribles ataques a los que se han enfrentado, creo que es muy importante hacerlo y ver que estamos con el pueblo de Israel", le comentó Cameron a Netanyahu. El británico se refirió a la tregua: "Es importante que hablemos de esta posible pausa humanitaria. Creo que es una oportunidad crucial para sacar a los rehenes y hacer llegar la ayuda a Gaza". "Espero que todos los que son responsables y están detrás de este acuerdo puedan hacerlo realidad", indicó. Netanyahu apuntó que sacar a los rehenes "no está exento de desafíos", pero que Israel estaba comprometido a sacar a todos. Reiteró que su país continuará con "sus objetivos de guerra, es decir, erradicar a Hamás, porque ya ha prometido que lo hará una y otra y otra vez". "No hay esperanza de paz entre Israel y los palestinos, entre Israel y los Estados árabes, si no erradicamos este movimiento asesino que amenaza el futuro de todos nosotros", puntualizó. Antes, Cameron, con chaleco antibalas, recorrió edificios dañados en el kibutz Be eri, en el sur de Israel, con su homólogo israelí Eli Cohen. "Oí y vi cosas que, obviamente, nunca olvidaré", declaró a los periodistas. Cameron se había reunido el miércoles en Londres con homólogos de países árabes e islámicos para hablar del conflicto. Tanto el primer ministro británico, Rishi Sunak, como el predecesor de Cameron, James Cleverly, visitaron Israel desde que comenzaron los combates el mes pasado. En Reino Unido, mientras tanto, los votantes británicos van a sufrir un "desastre en su nivel de vida", pese al nuevo plan de recorte de impuestos del secretario de Finanzas, Jeremy Hunt, debido a la caída sin precedentes de los ingresos de los hogares en el transcurso de una legislatura, vaticinó un grupo de expertos citados por Reuters. Int./AEB/AMR NA