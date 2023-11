Cinco deportistas que representaron a Cuba en los recientes Juegos Panamericanos Santiago 2023 y que se quedaron en Chile solicitaron hoy formalmente refugio en ese país, informó la ministra chilena del Interior, Carolina Tohá.

"Sabemos que hoy cinco personas se acercaron a solicitar refugio; no podemos decir quiénes son, porque este proceso tiene una característica de reserva", afirmó Tohá a medios locales.

Con este nuevo pedido ya son seis los cubanos que pidieron refugio, porque ese paso ya lo había dado otro deportista.

Todos forman parte del grupo de ocho atletas de la delegación cubana que decidieron permanecer en Chile con la idea de acogerse al asilo o refugio, como informaron un abogado que representa a algunos de ellos y el Ministerio del Interior.

"Las demás personas que no se fueron (del país) con su delegación (cubana), no sabemos dónde están y hasta que no venza su visa, están legalmente dentro del país", indicó la ministra, según la agencia de noticias AFP.

Ayer, el Ejecutivo chileno detalló que de los 412 miembros de la delegación cubana que llegó a Chile con motivo de los Juegos Panamericanos, 391 dejaron el país y 21 se mantenían en territorio chileno.

Una vez que se presenta la solicitud de refugio, las personas en esta condición reciben una visa por ocho meses, que les permite trabajar en el país y que puede ser renovable mientras las autoridades hacen el análisis de cada caso.

La grave crisis económica que atraviesa Cuba hace unos años provocó en los últimos tiempos un éxodo masivo, principalmente de jóvenes.

Aun con las bajas de deportistas de élite, Cuba cerró en el top-5 del medallero panamericano detrás de Estados Unidos, Brasil, México y Canadá.

Según cifras oficiales cubanas, desde 2022 hasta la fecha migraron 187 atletas cubanos de alto rendimiento, entre ellos más de una decena de boxeadores.

Ayer, la Cámara de Diputados de Chile acordó solicitar al presidente Gabriel Boric que otorgue el asilo político a los deportistas cubanos que se quedaron.

Por iniciativa de tres diputados de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), la Cámara votó un oficio con el pedido con 61 respaldos, 5 rechazos y 7 abstenciones.

El oficio aprobado por Diputados obliga al gobierno a entregar una respuesta en un máximo de 30 días corridos.

"Si el presidente Boric quiere reafirmar sus verdaderas credenciales democráticas, acá tiene una oportunidad tremenda para hacerlo. En varias oportunidades el mandatario se ha referido al régimen cubano como una dictadura; hoy es el momento para que pueda reafirmar esa posición", expresaron en un comunicado los diputados Guillermo Ramírez, Juan Antonio Coloma y Flor Weisse.

El lunes, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, había afirmado que los cubanos que abandonaron la villa de los Juegos Panamericanos estaban de manera legal en Chile, desde el punto de vista migratorio porque tenían una visa por 90 días que, además, podía renovarse por otros 60. (Télam)