El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) logró hoy acceder a los hospitales en el norte de la Franja de Gaza, donde constató que los insumos se están agotando y el personal médico se enfrenta a una carga de trabajo asfixiante.

"Nuestros equipos en Gaza visitaron hospitales en la zona norte. Las necesidades son enormes; el personal se está asfixiando, y los suministros están por agotarse. Esos hospitales están repletos de personas que buscan seguridad. La gente duerme en las escaleras de esos centros. Miles de personas no tienen a dónde ir y buscan refugio", declaró Alena Sinenko, representante de la organización, a la agencia RIA Novosti.

Sinenko subrayó que los médicos del CICR "sienten cómo las paredes de los edificios se estremecen por las explosiones, y la gente lo experimenta día tras día", consignó la agencia de noticias Sputnik.

Además, la integrante del CICR resaltó que la situación en los hospitales de Gaza no permite evacuar a todos los que se encuentran allí, ya que muchos pacientes no pueden moverse, y los refugiados simplemente no tienen a dónde ir.

"El derecho internacional humanitario requiere no solo que las advertencias sean claras y oportunas, sino también que las personas tengan una forma segura de irse. Hoy por hoy en Gaza la evacuación de hospitales es casi imposible y hay que hacer todo lo posible para proteger las instalaciones médicas", subrayó.

Hace dos semanas comenzaron a ingresar camiones de ayuda humanitaria a la Franja a través del paso de Rafah, en la frontera con Egipto, pero solo han permitido el ingreso de aquellos vehículos que llevan alimentos, agua, medicinas e insumos médicos.

Mientras, el combustible, esencial para el funcionamiento de los hospitales y las plantas desalinizadoras que producen agua potable, se está agotando.

Por su parte, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), escribió en la red social X (ex Twitter), que "las últimas dos noches fueron extremadamente tensas con muchos ataques aéreos, sin combustible, agua, electricidad, conectividad ni refugio seguro" en Gaza, agregando que "se necesitan más suministros de salud".

Así, el jefe de la OMS hizo además un nuevo llamado a un alto el fuego inmediato, a la protección de las instalaciones de salud y de los trabajadores humanitarios.

Más de 8.500 palestinos murieron, la mayoría de ellos civiles, desde que el Ejército israelí comenzó su última campaña en la Franja de Gaza, tras el ataque de Hamas del 7 de octubre, que se cobró la vida de 1.400 personas, en su mayoría civiles.

(Télam)