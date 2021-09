El jefe de gabinete de Perú, Guido Bellido, rechazó hoy la declaración del vicecanciller de su país, Luis Enrique Chávez, quien había sostenido que el Gobierno "no reconoce ninguna autoridad legítima en Venezuela" y se había remitido a la declaración del Grupo de Lima de enero pasado.

"Desmiento la afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del Gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el presidente Nicolás Maduro para solucionar crisis migratoria. Si al canciller o su adjunto no le gusta tienen las puertas abiertas", sentenció en la madrugada el jefe de gabinete en su Twitter.

Ayer, Chávez había hablado con la prensa durante la inauguración de la oficina de Migraciones en el Jockey Plaza de Lima y había dicho: "El Perú ha declarado que desde el 5 de enero en Venezuela no hay autoridades legítimas", según reprodujeron medios locales como La República.

"Esa es la posición del Perú. Yo le estoy diciendo cuál es la posición, si ustedes desean otro matiz, ya no es esa posición. En este momento, la posición del Perú, reitero, es que desde el 5 de enero no reconoce ninguna autoridad legítima en Venezuela", repitió ante las preguntas de la prensa.

El funcionario apoyó el diálogo que el Gobierno de Maduro y la oposición están manteniendo en México, pero destacó que no quería opinar sobre la situación interna venezolana.

“Para empezar es un país de la región y en segundo lugar es un país que está con una crisis política que ha generado un efecto concreto en el Perú porque ha generado una crisis migratoria que ha traído al Perú más de un millón de ciudadanos venezolanos. El interés del Perú es que esa crisis interna venezolana llegue a una solución”, expresó y agregó: "La mejor manera de apoyarlo es no interfiriendo mediante ningún tipo de pronunciamiento”.

Hasta la asunción del presidente Pedro Castillo, a finales de julio pasado, Perú había sido uno de los miembros más activos del Grupo de Lima, un bloque regional creado con el auspicio de Estados Unidos para unificar una fuerte posición contra el Gobierno de Maduro y a favor de los reclamos de la oposición antichavista en ese país.

Sin embargo, con la llegada del docente rural y líder de izquierda al poder la alineación cambio, aunque aún existen tensiones en la política exterior del nuevo Gobierno.

El primer canciller de Castillo, Héctor Béjar, un académico y exguerrillero, había planteado un giro mucho más drástico y y hasta anunciado la salida del Grupo de Lima. Sin embargo, apenas 10 días después estaba renunciando a su cargo por una polémica que generaron unas declaraciones previas a la asunción del cargo sobre los orígenes de la violencia política de las décadas del 80 y 90 en el país.

Después de muchas negociaciones, quien finalmente lo reemplazó fue Oscar Maúrtua, un excanciller y veterano diplomático, conocido por sus posiciones más moderadas.

El cambio de perfil político fue tal que su designación generó un rechazó inmediato de una parte de Perú Libre, el partido oficialista, que defendió hasta el último día a Béjar: "Espero sea una broma de mal gusto la novedad que será Oscar Maúrtua el nuevo canciller. Una persona alineada a la política injerencista de los Estados Unidos no puede representar a un gobierno de izquierda", escribió entonces el congresista Guillermo Bermejo en su Twitter. (Télam)