El ministro de Justicia de Bolivia y el jefe de la bancada legislativa del gobernante MAS, Iván Lima y José Huanca, respectivamente, cuestionaron hoy el anuncio del expresidente Evo Morales de que será candidato en 2025.

“Estamos en un tema de gestión; estamos antes de elecciones… Lo hemos dicho claramente: hay que respetar el estatuto (del MAS) y hay que respetar la ley, y la definición de un candidato se hace en elecciones primarias”, afirmó Lima.

Insistió en que ninguna persona puede proclamarse candidato sin antes haber pasado por una elección primaria dentro de una fuerza política, porque eso es lo que establece la Ley de Organizaciones Políticas.

El artículo 63 del estatuto del MAS determina que el binomio presidencial debe elegirse en el marco de la Ley de Organizaciones Políticas.

Ayer, en su ciclo radial, Morales anunció que en dos años intentará volver a la presidencia, que ya ocupó entre el 2006 y 2019.

"Obligados por los ataques del gobierno, su plan para proscribir al MAS-IPSP y defenestrarnos con procesos políticos, incluso eliminarnos físicamente, hemos decidido aceptar los pedidos de nuestra militancia y de tantas hermanas y hermanos que asisten a las concentraciones en todo el país para ser candidato a la presidencia de nuestra querida Bolivia", dijo Morales en la red social X (ex Twitter).y 2019.

LIma dijo que prefería no opinar sobre el anuncio de Morales, pero insistió en que “nadie que no pase por una elección primaria puede proclamarse candidato, porque eso es lo que dice la ley” y dejó en claro que “por el momento queremos concentrarnos en la gestión gubernamental y no en el debate electoral que será propio de 2025”.

Morales llegó al Palacio Quemado en 2006 y en 2009 volvió a ser candidato, ya con la nueva Constitución vigente. Se postuló nuevamente en 2014 y ganó.

Pero después pretendió otro mandato, que la carta magna le negaba, y llamó a un referendo que le fue adverso, pero encabezó igual la boleta del MAS porque el Tribunal Constitucional Plurinacional declaró como derecho humano la reelección indefinida.

Años después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) estableció que la postulación indefinida no es un derecho humano.

Huanca, por su parte, dijo que el anuncio de Morales es “anticipado y no lo compartimos” y consideró que el expresidente cuestiona al mandatario Luis Arce porque es “un peligro permanente” para sus intereses.

“Al no haber oposición, es al compañero (al que ataca Morales), porque ahorita el presidente Luis Arce es un peligro permanente a los humildes objetivos del expresidente Evo Morales; por eso lo tiene que poner en cuestión y atacar mediáticamente”, cuestionó Huanca, según la agencia ABI.

“Estamos en función de gobierno; tenemos que dar respuestas”, dijo el legislador. (Télam)