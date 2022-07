Los Países Bajos enfrentan un "dilema" frente a la crisis energética desatada en Europa tras la invasión rusa a Ucrania, porque tendrán que reactivar plantas de carbón, afirmó el embajador neerlandés en nuestro país, Roel Nieuwenkamp, en una entrevista con Télam en la que resaltó que en este contexto "Argentina tiene una oportunidad casi sin límite".

Según explicó Nieuwenkamp antes de dejar la delegación diplomática de Buenos Aires para asentarse en Madrid, su país se verá obligado a reactivar tres plantas de carbón que iba a cerrar para alcanzar sus metas climáticas a 2050.

El diplomático consideró asimismo que el sector del hidrógeno verde en la Argentina es "muy interesante" y que es una fuente que se necesita en Europa para "mitigar la dependencia" de Rusia, además de destacar el interés de las empresas neerlandesas en la licitación del dragado de la hidrovía Paraná-Paraguay.

- Télam: ¿Cuales son los intereses comerciales de Países Bajos en Argentina?

- Roel Nieuwenkamp: Hay algunos sectores muy interesantes, como el sector del hidrógeno verde. Tenemos un memorando de entendimiento con el puerto de Rotterdam y la Argentina para fomentar la evolución del hidrógeno verde. Y lo necesitamos, porque tenemos no solo desafíos de clima sino que ahora también tenemos que mitigar la dependencia de Rusia. Y en Europa falta energía, la Argentina tiene una oportunidad casi sin límite para nosotros y para Europa. Entonces, energía sustentable es uno de los sectores más interesantes. En el pasado también hemos invertido mucho en parques eólicos vía nuestro banco de desarrollo y espero que en el futuro podamos hacerlo de nuevo.

Y el sector agro es fantástico. El puerto de Rotterdam es el destino más grande para el maní de Córdoba, los limones de Tucumán, así como también soja y maíz. Y hay grupos con raíces holandesas que producen flores acá y las venden en Países Bajos.

Además, las empresas holandesas tienen mucho interés en la licitación (del dragado de la hidrovía Paraná-Paraguay), pero una licitación de largo plazo, porque solamente un año no, no vale mucho y no es una solución para la Argentina.

T.: La reacción rusa de presionar con el suministro del gas era algo que se temía desde antes de las sanciones europeas por la invasión a Ucrania del 24 de febrero, ¿cómo se preparan para la llegada del invierno con amenazas de faltantes en el suministro?

NR: Para nosotros es un dilema, porque tenemos que reducir nuestra dependencia de gas de Rusia, que todavía tenemos (un 15% del gas que llega al país lo hace a través del gasoducto ruso Nord Stream 1), pero tuvimos que decidir volver a usar más centrales de carbón que habíamos decidido cerrar. Como es una emergencia, tenemos que mantenerlas abiertas en el mediano y largo plazo, pero tenemos que cambiar a energía sustentable.

La Unión Europea ha aceptado un paquete muy ambicioso para llegar a 2050 con carbón cero y cambiar a energía sustentable. Para eso tenemos que invertir mucho en hidrógeno verde y en parques eólicos pero mientras tanto estamos explorando abrir dos centrales nucleares.

T: ¿Volverán a explotar la reserva de Groningen?

NR: Hemos cerrado el pozo por los terremotos y el Gobierno tiene que compensar a la gente a la que se le dañó su casa. Pero ahora hay gente pidiendo reabrir el pozo porque es una emergencia y el primer ministro (Mark Rutte), que es bastante 'verde' dijo que reabrirá si hay una emergencia total.

T: ¿Temen una lucha más fuerte por parte de movimientos ambientalistas?

NR: La oposición en Groningen tiene que ver más con los daños a sus casas y con la seguridad, porque una casa puede caer. Es más por seguridad y daños a sus casas que medio ambiente. Pero hay un tema medio ambiental también.

T: ¿Es esta una oportunidad para hacer un cambio hacia las energías sustentables?

NR: No, porque para la energía sustentable se necesitan inversiones de largo plazo. No podemos porque no hay suficiente. La situación actual y la dependencia de Rusia se suma a la urgencia de cambiar a más energía sustentable. Y en el corto plazo necesitamos carbón y energía nuclear, que también es un tipo de energía de transición. Entonces hay gas en la transición, pero las inversiones en energía sustentable están acelerando ahora.

