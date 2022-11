El expresidente boliviano Evo Morales advirtió hoy que la “traición es la mancha en el nombre de los traidores” y consideró que quienes impulsan la división del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) “es someterse a los planes de la derecha”.

“El pueblo tiene memoria. La traición es la mancha en el nombre de los traidores. Buscar la división del MAS-IPSP y perseguir a su dirigencia nacional es someterse a los planes de la derecha. Nuestra militancia defenderá la unidad del bloque popular. ¡Lealtad, unidad y dignidad!”, publicó Morales en su cuenta de Twitter.

En el mensaje siguiente, el exmandatario aludió al presidente Luis Arce y al vice, David Choquehuanca.

“Pedimos a nuestros hermanos Lucho y David responder a la esperanza que hemos depositado en ellos como MAS-IPSP al nombrarlos candidatos. Hemos confiado en ellos para recuperar la democracia, buscar justicia para las víctimas del golpe y cuidar la economía y el proceso de cambio”, aseveró Morales.

Los tuits parecen escalar el conflicto interno en el oficialismo, iniciado hace meses, pero que encontraron un punto alto el fin de semana durante la renovación de autoridades en la Cámara de Diputados.

El viernes, ausente el entonces presidente de Diputados, Freddy Mamani, la vicepresidenta del cuerpo, Miriam Martínez, reinstaló una sesión en la que se eligió a Jerges Mercado como nuevo jefe de la directiva.

Ayer, los diputados Héctor Arce y Gualberto Arispe, cercanos a Morales, acusaron al presidente Arce y a Choquehuanca de querer “direccionar al Legislativo” desde el Ejecutivo.

“El MAS está dividido y está fracturado. ¿Y quiénes son los responsables? Lo vamos a decir con absoluta firmeza: nuestro presidente Luis Arce y David Choquehuanca son los que han dividido de manera ilegal. Eligen a un jefe de bancada nacional y también al estilo de Jeanine Añez impusieron la directiva de Diputados”, aseveró el diputado Arce.

Rolando Cuéllar, del sector de Arce, anunció que “la renovación empieza” y que el Chapare –la región de la que proviene Morales- “nunca más va a asumir cargos jerárquicos” en la Asamblea Legislativa.

Parte del enfrentamiento se hizo visible hoy en el discurso del presidente Arce, por sus dos años de mandato, cuando los diputados de su sector interrumpieron varias veces con aplausos, pro no fueron seguidos por los “evistas”.

“Mucho de lo que se ha escuchado califica de no tan buena la gestión; no se han cumplido con las promesas de la campaña, muchas de las obras están pendientes…. No hay obras que se han encaminado, hay intromisión en el Legislativo. Para mí es una gestión regular y espero que pueda mejorar”, manifestó a Fides el vicepresidente del MAS, Gerardo García.

El diputado Arce insistió en que “en el primer año se trabajó bien, pero este segundo año nuestro hermano Lucho y David han tomado la decisión de ser candidatos el 2025”.

“No sé si con el MAS o con el PS-1; queremos decirlo de manera pública: en varios actos, principalmente en Tarija, se habría prohibido usar las banderas del MAS en los actos de entrega de proyectos y se promueve el uso de la bandera roja de PS-1”, dijo el diputado.

El PS-1 es la vieja estructura del Partido Socialista fundado en 1971 y encabezado por un tiempo por el sindicalista Marcelo Santa Cruz, asesinado en 1980 por la dictadura de Luis García Meza. (Télam)