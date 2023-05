La Corte Penal Internacional (CPI) condenó hoy las medidas "coercitivas e injustificadas" tomadas por Rusia, que colocó al fiscal de ese tribunal Karim Khan en una lista de personas buscadas, después de que éste emitiera una orden de arresto contra el presidente Vladimir Putin, y aseguró que no se dejará intimidar por el Kremlim.

“La CPI considera que estas medidas son inaceptables. La Corte no se dejará intimidar en la realización de su mandato legal de garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves”, expresó la CPI en un comunicado.

El tribunal instó asimismo a los 123 estados miembros a "intensificar sus esfuerzos para proteger a la Corte, sus funcionarios y su personal, y garantizar que pueda seguir cumpliendo su mandato independiente".

Ayer, Moscú dictó una orden de búsqueda y captura contra el fiscal Khan, en un anuncio publicado en el sitio web del Ministerio de Interior que no aclara la índole del delito que se le imputa.

La decisión del Kremlin llega dos meses después de que la CPI emitiera órdenes de arresto contra Putin y la comisionada de Rusia para los Derechos del Niño, Maria Lvova-Belova, al considerarlos responsables del traslado ilegal de niños ucranianos a Rusia.

Moscú rechazó la acusación, que calificó de jurídicamente "nula", y aseguró que alude a un caso de evacuación de la zona de operaciones de combate, para llevar a los niños hacia lugares seguros.

A su vez, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajarova, al comentar la "orden de arresto" expedida contra el presidente ruso, recordó que los altos cargos del Estado gozan de inmunidad absoluta frente a la jurisdicción penal y que la CPI no puede abolirla.

También recordó que el tribunal es un organismo en el que no participan muchos Estados, en particular Rusia, Arabia Saudita, Azerbaiyán, Bielorrusia, China, Estados Unidos, Egipto, India, Indonesia, Irán, Kazajistán y Turquía, que no le reconocen jurisdicción y donde vive más de la mitad de la población mundial.

(Télam)