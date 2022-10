La mayoría de los miembros del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil votó hoy martes por confirmar para mantener la decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE) que estableció medidas para agilizar la eliminación de las llamadas "fake news" (noticias falsas) en las redes sociales en el periodo electoral. La Corte, siguiendo al relator, Edson Fachin, rechazó la solicitud presentada el domingo por el Ministerio Público para suspender partes de la resolución del TSE. En su voto, Fachin dijo que "el Tribunal Superior Electoral no ha exorbitado el ámbito de su competencia normativa, conformando el desempeño de su legítimo poder de policía incidente sobre la propaganda electoral". "Tengo que la ley no alcanza el flujo de los medios de comunicación tradicionales -ni cabría hacerlo-, ni prohíbe cualquier discurso, sino sólo aquel que, por su patente falsedad, incontrolada y masiva circulación, afecta gravemente al proceso electoral", afirmó. Los jueces Ricardo Lewandoski, Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Gilmar Mendes y Luís Roberto Barroso votaron a favor de la decisión, formando mayoría suficiente para confirmar la medida. Los demás integrantes del STF aún deben presentar sus votos hasta la medianoche. El presidente del TSE, Alexandre de Moraes, resaltó en su voto que el STF y el TSE "ya han establecido que no se puede utilizar uno de los fundamentos de la democracia, la libertad de expresión, para atacarla". La resolución confirmada este martes establece que el TSE puede ordenar que los sitios de internet con noticias falsas las retiren en un plazo de hasta dos horas. A partir del sábado, día previo a la segunda vuelta electoral del próximo 30 de octubre, las noticias falsas deberán retirarse en un plazo máximo de una hora. En el caso de las noticias falsas replicadas, el presidente del Tribunal puede ampliar la decisión de eliminar la mentira a todo el contenido publicado. El TSE puede además suspender los canales que publiquen repetidamente noticias falsas. La propaganda electoral pagada en internet estará prohibida 48 horas antes y 24 horas después de las elección. Xinhua-NA NA