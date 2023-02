El expresidente ecuatoriano Rafael Correa aseguró hoy que el nuevo Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil dará el "impulso definitivo" para recuperar la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), a la vez que destacó la voluntad política para avanzar en la integración regional manifestada en la última cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

"Creo que con Lula se hará un impulso definitivo para recuperar la Unasur, que nunca debió dejar de funcionar", dijo Correa en diálogo con Télam.

Para el exmandatario ecuatoriano (2007-2017) el regreso del líder del Partido de los Trabajadores (PT) a la economía más grande de la región será "decisivo", ya que se trata de un "integracionista convencido".

No obstante, reconoció que tiene "graves problemas internos": "Es una de las características de esta segunda ola de gobiernos progresistas. Es más extensa, pero también menos intensa. Algunos por falta de convicción, no es el caso de Lula, pero también por debilidades, porque no tienen mayoría en los congresos, etc.", apuntó.

MIRÁ TAMBIÉN Para Correa, el triunfo del No en el referendo en Ecuador es un claro mensaje revocatorio a Lasso

Más allá de esta situación, Correa celebró el "éxito" que a su juicio fue la VII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la Celac, celebrada el pasado 24 de enero en Buenos Aires.

"Solo el hecho de que se haya dado esa cumbre ya es un gran mensaje de que hay la voluntad política para continuar, en este caso, con la integración latinoamericana", señaló, al precisar que se trata de un foro "donde procesar diferencias y coincidencias".

Consultado por la crisis en Perú, Correa hizo mención tanto a los "graves errores" cometidos por el destituido presidente Pedro Castillo, como a la particularidad del sistema político peruano.

"No pensaba ganar, no estaba preparado para gobernar y eso le hace mucho daño a la izquierda, a tal punto que a las pocas semanas ya tuvo que hacer concesiones imperdonables a la derecha", indicó el también economista, quien argumentó que tuvo una política exterior de derecha e incluso cancilleres de extrema derecha.

MIRÁ TAMBIÉN El ministro de Justicia de Colombia propone ante el Congreso que el incesto consentido no sea delito

Si bien señaló que la oligarquía peruana no iba a perdonar a Castillo ser un "campesino" y llegar al poder "con un partido de izquierda", consideró que el problema "va más allá de eso" y reside en el sistema político del país andino.

"Con todo respeto, Perú es un Frankenstein institucional precisamente para que nada cambie. Para impedir que el país tenga rumbo y pescar a río revuelto, la politiquería y las élites han hecho de eso realmente un galimatías", opinó.

En ese sentido, explicó que el país tiene un "presidente sin poder", al que el poder legislativo debe aprobarle el gabinete y darle el permiso para viajar al exterior.

"No hay ni sistema parlamentario ni un sistema presidencialista. No existe ningún otro lado del mundo con un sistema como el peruano, que hace ingobernable el país": explicó y concluyó: "Tienen que ir a una Constituyente y reformar la Constitución y tener un modelo de Estado porque con lo que tienen ahora no van para ningún lado y sólo van a perpetuar la inestabilidad". (Télam)