Las autoridades sanitarias de Paraguay informaron hoy el 42% de la población tiene esquema completo de vacunación contra la Covid-19, una cifra que se mantiene rezagada respecto al resto de la región, y revelaron que muchos no acudieron a recibir la segunda dosis, lo que amenaza con el vencimiento de un lote.

"La primera dosis alcanza el 50%, la segunda 42%", dijo el director del Programa Ampliado de Inmunización del Ministerio de Salud, Héctor Castro, en rueda de prensa.

El funcionario explicó que unas 50.000 personas que recibieron su primera dosis no acudieron a aplicarse la segunda y alertó que hay un lote que podría vencerse, por lo que instó a la población a completar su esquema.

Sobre la inmunización en niños y niñas, dijo que todavía no saben cuando comenzará debido a que no tienen fecha de llegada de las dosis pediátricas de Pfizer, según recogió el diario paraguayo ABC.

De acuerdo al sitio especializado Our World in Data, en Sudamérica, solamente Paraguay no llegará a la meta propuesta por la OMS de vacunar con pauta completa a un 70% de su población para mediados de este año, un objetivo que ya superaron Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Uruguay.

Más allá de esto, la directora de Vigilancia de la Salud, Sandra Irala, señaló que se ve en el país un descenso de casos positivos en comparación al último pico alcanzado y que la letalidad de la variante Ómicron es menor a la variante Gamma, lo que guarda relación también con una mayor cobertura de vacunación.

En ese sentido, Irala manifestó que los países de la región, como Brasil, Chile, Argentina y Uruguay, tienen una tasa menor de letalidad porque registran una mayor cobertura de inoculación.

La profesional detalló que de cada 100 testeos, 41 salen positivos al coronavirus actualmente, en tanto que se había llegado a alcanzar un 45% de positividad, similar al peor momento de la pandemia.

En total, más de 619.000 personas se contagiaron de coronavirus y 17.800 fallecieron en Paraguay desde el inicio de la pandemia. (Télam)