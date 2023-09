La República Popular Democrática de Corea (RPDC) puso en servicio su primer submarino de ataque nuclear táctico, antes del 75º aniversario de la fundación del país, informó este viernes la oficial Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA). Por orden de la Comisión Militar Central del gobernante Partido de los Trabajadores de Corea (PTC), el submarino N.º 841, el primero de su tipo, fue transferido a un escuadrón de submarinos afiliado a la Flota del Mar del Este de la Armada del Ejército Popular de Corea, y fue nombrado "Héroe Kim Kun Ok", según el informe. Kim Kun Ok es un muy respetado héroe que estuvo al mando de la primera generación de la fuerza naval del país, ilustró KCNA, citada por la agencia de noticias Xihua. El submarino recién construido cumplirá su misión de combate como "uno de los principales medios ofensivos submarinos" de la fuerza naval de la RPDC, expresó Kim Jong Un, secretario general del PTC y presidente de Asuntos Estatales de la RPDC, en la ceremonia de lanzamiento celebrada el miércoles. Un día después de la ceremonia de lanzamiento, el máximo líder de la RPDC subió a bordo del submarino para realizar una inspección en la que fue informado sobre el sistema de armamento y la capacidad de operación submarina del aparato, explicó KCNA. Kim pidió además acelerar la transferencia de buques de superficie y submarinos equipados con armas nucleares tácticas a la Marina, añadió. El submarino va a patrullar las aguas entre la península de Corea y Japón, añadieron los medios informativos estatales. "Lograr un rápido desarrollo de nuestras fuerzas navales... es una prioridad que no puede retrasarse dados... los recientes movimientos agresivos y actos militares de los enemigos", enfatizó el líder norcoreano en un discurso, aparentemente refiriéndose a los Estados Unidos y Corea del Sur. Los analistas detectaron por primera vez señales de que se estaba construyendo al menos un nuevo submarino en 2016, y en 2019, los medios estatales mostraron a Kim inspeccionando un submarino no reportado anteriormente que fue construido bajo "su especial atención" y que estaría operativo en las aguas de la costa este. Los medios estatales en aquel momento no describieron los sistemas de armas del submarino ni dijeron dónde y cuándo tuvo lugar la inspección. No quedó claro de inmediato con qué misiles estaría armado el nuevo submarino. Corea del Norte probó varios misiles balísticos lanzados desde submarinos (SLBM) y misiles de crucero que pueden dispararse desde esa clase de navíos. Tampoco está claro si Corea del Norte desarrolló completamente las ojivas nucleares miniaturizadas necesarias para caber en tales misiles, planteó la agencia de noticias Reuters

Corea del Norte tiene una gran flota de submarinos, pero sólo se sabe que el submarino experimental de misiles balísticos 8.24 Yongung (Héroe del 24 de agosto) lanzó un misil. "Esto probablemente tiene como objetivo desplegar la versión navalizada del KN23, que reconocieron como un sistema de lanzamiento para su ojiva nuclear compacta", analizó Ankit Panda del Carnegie Endowment for International Peace, con sede en los Estados Unidos, citando el SLBM de corto alcance que la RPDC ya probó. Tal Inbar, investigador principal de la Missile Defense Advocacy Alliance, comentó que la enorme vela del submarino parecía tener espacio para misiles balísticos y de crucero. "No pasará mucho tiempo antes de que lo veamos lanzar misiles", publicó en X, la red social antes conocida como Twitter. La ceremonia de lanzamiento se produjo antes de que Corea del Norte conmemore el 75º aniversario de su fundación este sábado y tras informes de que Kim planea viajar a Rusia este mes para reunirse con el presidente Vladimir Putin y discutir el suministro de armas a Moscú. El presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, se reunió el jueves con el primer ministro chino, Li Qiang, en Yakarta, y pidió a Pekín que haga más como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la amenaza nuclear de Corea del Norte.. La historia.. Históricamente, la armada de Corea del Norte se vio eclipsada por las fuerzas terrestres del país y por su programa de misiles balísticos que avanza rápidamente, de acuerdo con un artículo de interpretación que ofreció este viernes la agencia de noticias Reuters con la rúbrica de Josh Smith. Pero ahora, Kim Jong Un afirmó que la marina desempeñará un papel clave en la disuasión nuclear del país, y los analistas dicen que también podría asegurar el apoyo entre los comandantes navales e impulsar el orgullo nacional. "Hasta hace muy poco, Kim parecía descuidar en gran medida los programas nucleares navales", analizó Ankit Panda, del Carnegie Endowment for International Peace, con sede en los Estados Unidos. Y añadió que eso pudo tener repercusión interna en el país: "La reciente reorientación hacia las capacidades nucleares navales probablemente haya sido bien recibida por la Armada Popular de Corea". La Fuerza Naval del Ejército Popular de Corea (KPANF) tiene alrededor de 470 embarcaciones de superficie, incluidos buques de misiles guiados, lanchas torpederas, pequeñas patrulleras y embarcaciones de apoyo contra incendios, según el Libro Blanco de Defensa de 2022 del ejército de Corea del Sur. Tiene alrededor de 70 submarinos, incluidos buques de clase Romeo de diseño de la era soviética y submarinos enanos. La marina también cuenta con unas 40 embarcaciones de apoyo y 250 lanchas de desembarco. La marina está dividida en dos comandos de flota que cubren las costas este y oeste del país, y alrededor del 60 por ciento de la fuerza está posicionada al sur de Pyongyang, según el Libro Blanco. "La Fuerza Naval de Corea del Norte tiene la capacidad de llevar a cabo un ataque sorpresa en cualquier momento", afirma el periódico. En marzo y abril, Corea del Norte probó lo que dijo era un arma de ataque submarino no tripulada con capacidad nuclear. Apodado "Haeil" o tsunami, el nuevo sistema de drones está destinado a realizar ataques furtivos en aguas enemigas y destruir grupos de ataque navales y puertos operativos importantes con una explosión submarina, dijeron los medios estatales. Los analistas comentaron que el concepto operativo del arma era similar a los torpedos nucleares Poseidón de Rusia, una nueva categoría de arma de represalia destinada a crear explosiones radiactivas y destructivas en zonas costeras. Sin embargo, un informe de 38 Norte, con sede en Washington, en aquel momento decía que la baja velocidad del arma y su alcance limitado la hacían sustancialmente inferior a los misiles balísticos y de crucero con armas nucleares existentes de Corea del Norte en términos de tiempo para alcanzar el objetivo, precisión y letalidad. En agosto, Kim inspeccionó una nueva corbeta clase Amnok, una patrullera que, según los medios estatales, era capaz de disparar misiles de crucero con armas nucleares. "A pesar de que la mayoría de las armas y sensores a bordo están muy obsoletos en comparación con los diseños occidentales o asiáticos, esto es un gran paso adelante para Corea del Norte", afirmó en un análisis el sitio web especializado Naval News. El nuevo buque lanzado esta semana parece ser un submarino clase Romeo modificado con 10 tubos de lanzamiento, que podría no ser completamente funcional, a los ojos surcoreanos, pero allí no ofrecieron más detalles, según Reuters. Al igual que el dron nuclear, su uso en una guerra puede ser limitado en comparación con los misiles terrestres más robustos de Corea del Norte, añadieron los analistas. "Sus submarinos simplemente no podrán sobrevivir tanto como sus fuerzas terrestres. Y les resultará difícil desplegar suficientes misiles en el mar como para marcar una gran diferencia", opinó Vann Van Diepen, un ex experto en armas del Gobierno de los Estados Unidos que trabaja con 38 North. INT/AEB/KDV NA