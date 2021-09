La Policía de Investigaciones (PDI) de Chile fue facultada por la Fiscalía para tomar la declaración del convencional constituyente Rodrigo Rojas Vade, en calidad de imputado, en el marco de la investigación por eventual perjurio en su declaración de intereses.

Rojas Vade afirmaba tener una deuda de 27 millones de pesos chilenos (más de 34.000 dólares) con el Banco Scotiabank para costear su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer, aunque el pasado fin de semana confesó no padecer esa enfermedad.

La solicitud fue realizada por el fiscal Patricio Cooper, quien tomó los testimonios de la presidenta y vicepresidente de la Convención Constituyente, Elisa Loncon y Jaime Bassa, quienes expresaron su disposición a colaborar durante la investigación penal.

"Sabemos que estamos pasando por un momento difícil. Queremos darle también tranquilidad a la ciudadanía respecto del trabajo que estamos haciendo, como dijimos ayer, no van a hacer defensas corporativas, sino que nos vamos a poner al servicio de la investigación penal", dijo Bassa.

El fiscal también ofició al Ministerio de Salud para que envíe todos los antecedentes de Rojas Vade como paciente del sistema público de salud.

No obstante, a Rojas Vade también se le suman denuncias por rifas realizadas y otras campañas de recolección de dinero para financiar su supuesto tratamiento contra la enfermedad desde el 2019, incluyendo aportes directos a sus cuentas bancarias.

A fines de ese año Rojas ganó visibilidad, durante la revuelta social del 18 octubre, en la que empleaba pancartas y mensajes de lucha por un sistema de salud universal igualitario.

“No lucho contra el cáncer, lucho para pagar la quimio. Salud digna para Chile”, decía una pancarta que mostraba Rojas en las calles alrededor de la Plaza Dignidad, en Santiago, epicentro de las protestas ciudadanas de 2019.

El pasado fin de semana, Rojas admitió públicamente haber mentido sobre su salud a través de un comunicado diciendo “cometí un error, un terrible error, no fui honesto ni con ustedes, ni con mi familia, ni con nadie”.

El convencional elegido a través del bloque Lista del Pueblo justificó su mentira, por miedo al “estigma social”.

“Mentí sobre mi diagnóstico, no tengo cáncer. Tengo un diagnóstico que todavía me cuesta mucho trabajo reconocer, que lo oculté para no enfrentarme al estigma social”, dijo en un video publicado en sus redes sociales. (Télam)