La Comisión de Salud del Congreso de Perú citó en las últimas horas al flamante ministro de Salud, Hernán Condori, en medio de severos cuestionamientos a su designación por denuncias de corrupción y su escasa experiencia en el área.

En concreto, la comisión quiere consultarlo sobre sobre unas denuncias que afirman que en el pasado recetó productos como la llamada "agua arracimada", vendida en varios países con supuestos beneficios para la salud como retrasar el envejecimiento.

Además, quiere conocer su propuesta de política sectorial y así como "el estado del proceso" en su contra en relación a una denuncia del Colegio de Médicos de la región de Huancayo sobre su desempeño como obstetra sin contar con la especialización de ginecología.

Condori defendió ayer que tiene "capacidad" para desempeñar el cargo ante las peticiones de diversos sectores para que lo deje por su supuesta falta de experiencia y resaltó que ha demostrado su "capacidad" en Chanchamayo, donde se desempeñó como director de la Red de Salud y donde su gestión logró construir "un hospital hermoso" que hoy tiene una "gama de especialistas".

Además, desafió a "colegas médicos y medios de prensa" a que vayan a la provincia de Chanchamayo y encuentren a alguien a quien le haya recetado esos productos no avalados por la ciencia.

"Sáquenme una receta de esa agua o un paciente al que le haya dado esa agua. Me sacan uno, y me voy", insistió.

El Colegio Médico de Perú (CMP) exigió el jueves la renuncia de Condori por promover el "uso ilegal de la medicina" y de la pseudociencia y por "no contar con las competencias suficientes" para mantenerse en el cargo.

Su nombramiento, el martes pasado, levantó polémica en Perú porque tiene investigaciones en su contra en el departamento de Junín por presuntos delitos de corrupción.

Además, según la prensa peruana, la Fiscalía Anticorrupción de La Merced también abrió una investigación contra Condori por los presuntos delitos de cobros indebidos y negociación ilícita que se habrían cometido en 2019.

El presidente de Perú, Pedro Castillo, tomó juramento el martes a su nuevo gabinete ministerial, tras la dimisión del primer ministro Héctor Valer, que será sustituido por Aníbal Torres, hasta ahora ministro de Justicia.

Este es el cuarto gabinete ministerial de Castillo en cerca de seis meses. El primero estuvo liderado por Guido Bellido, que fue sustituido por Mirtha Vásquez. Finalmente, Valer ocupó el cargo de primer ministro, aunque duró apenas cuatro días en él.

Ayer, Condori, rechazó hoy haber ejercido malas prácticas médicas o profesionales y reclamó a colegas y medios de comunicación que le permitan trabajar en el cargo.

"¿Por ser médico general y porque vengo de provincia no puedo ser ministro de Salud? He estado cuatro días (en la función pública). No me dejan trabajar. Déjenme trabajar y sencillamente van a ver los frutos: hechos y no palabras", afirmó en pleno operativo de vacunación en el centro de Lima.

Ante las denuncias de que atendió un parto sin ser obstetra se defendió :"Hay pacientes diabéticos que atiendo y no soy endocrinólogo; muchos niños que se enferman, los atiendo y no soy pediatra. Atiendo partos. Vemos diferentes enfermedades porque así somos los médicos en el Perú profundo". (Télam)