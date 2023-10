El congreso del Movimiento al Socialismo (MAS) propuso hoy al expresidente Evo Morales como "candidato único" de cara a los comicios de 2025 y determinó la "autoexpulsión" del partido del actual mandatario, Luis Arce, en dos acciones que reflejan la profunda división dentro del oficialismo que también llegó a la justicia con un fallo para frenar el desarrollo del encuentro que fue ignorado.

La reunión partidaria, que se realiza desde ayer en la localidad de Lauca Ñ, en el departamento de Cochabamba, comenzó con una resolución de la mesa política en la que se nombró de forma preliminar a Morales como el "candidato único" de la fuerza y se aprobó que "no se haga ninguna alianza" en las elecciones de 2025.

Otro de los puntos de la declaración indica que "las denuncias por transfugio y traición serán remitidas al tribunal de disciplina, para considerar su expulsión del partido político", en una medida que apunta a Arce y al vicepresidente, David Choquehuanca, que no solo no asistieron al encuentro, sino que además le restaron validez con el argumento de que no cuenta con la participación de las organizaciones fundadoras del MAS.

En este contexto, la comisión política del congreso puso a consideración la "autoexpulsión" del partido de Arce y Choquehuanca, por la "inasistencia", lo que fue aprobado por los asistentes del encuentro nacional.

"Se pone a consideración la autoexpulsión del presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca por inasistencia al Congreso del MAS", preguntó el vocero de la comisión Orgánica, a lo que el pleno respondió con la aprobación, consignó la agencia de noticias Sputnik.

"Lamentamos mucho la decisión de algunos hermanos que se autoexcluyen y no asisten al histórico 10° Magno Congreso Ordinario del MAS-IPSP en Lauca Ñ", tuiteó hoy Morales.

"Hemos invitado para que por primera vez participen de una verdadera reunión nacional de militantes que se movilizan por convicción revolucionaria y no por ambiciones económicas", añadió.

"Los que no aceptan los estatutos, no aportan ni dejan aportar y tampoco respetan la convocatoria a este congreso legal y legítimamente fiscalizado por el Tribunal Supremo Electoral, no pueden llamarse militantes del Instrumento Político del Pueblo", apuntó.

El sector de Arce decidió no asistir al congreso y convocó a una gran movilización y cabildo el 17 de este mes en El Alto, de donde "saldrán resoluciones importantes, en el marco del respeto y madurez política que siempre ha caracterizado a las organizaciones sociales”, ponderó ayer el jefe del Estado.

La división entre "evistas" y "arcistas" se reflejó también en un fallo de la Sala Constitucional del Tribunal de Justicia del departamento boliviano de Santa Cruz, que ordenó hoy paralizar el desarrollo del congreso.

El recurso fue presentado hace una semana por Felipa Montenegro, una dirigente campesina de la Federación "Bartolina Sisa" que reclamó a la dirección del MAS por la "exclusión de militantes" del encuentro partidario.

Ante esa decisión judicial, el abogado Diego Jiménez, que representa a al sector "evista" ante el Tribunal Supremo Electoral, afirmó que el desarrollo del congreso continuará porque "fue emitido a destiempo".

Arce fue el ministro de Economía de Morales en buena parte de su mandato y se lo considera responsable de ejecutar la "resurrección" de Bolivia a partir de un osado plan económico-financiero.

Tras el golpe de estado de noviembre de 2019 y la perspectiva de nuevos comicios, con Morales fuera del país, el exmandatario lo señaló como postulante del MAS.

Pero la independencia creciente de Arce ya en el poder y las sucesivas declaraciones de su antecesor, con cuestionamientos al accionar del Ejecutivo y contra algunas designaciones de ministros, fueron desgastando el vínculo.

El caso emblemático fue el del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, destituido por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP, Parlamento) con el voto aliado de opositores y el sector de Morales, en el hecho que probablemente inició la escalada final.

En un gesto de fortaleza, y de abierto enfrentamiento, Arce lo devolvió al cargo dos días después con un mecanismo hasta desafiante: lo destituyó con un decreto y lo restituyó con otro.

A favor de Arce, en cambio, juega el pronunciamiento de las cinco organizaciones que integran el llamado Pacto de Unidad en el que se basa el poder partidario: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo, la Confederación Sindicalista de Comunidades Interculturales de Bolivia (Cscib) y la Confederación de Pueblos Indígenas (Cidob).

Según el diputado arcista Israel Huaytari, la dirigencia del Congreso del MAS “abandonó” a las organizaciones sociales que conforman el Pacto de Unidad y que no las tomaron en cuenta para estar presentes en el encuentro.

En ese marco de hostilidad interna, Morales acusó ayer al Gobierno de Arce de enviar policías infiltrados al congreso del MAS para provocar desórdenes y activar granadas de gas. (Télam)