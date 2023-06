Congresistas de los Estados Unidos pidieron que los aparatos de radio que capten la frecuencia AM sean obligatorios en los autos, con el objetivo de que los fabricantes de vehículos no los eliminen. Según se detalla en la propuesta, se ordenaría a la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras a emitir una regla para la inclusión sin cargo adicional de las AM

Por otra parte, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental se vería en la obligación de estudiar la efectividad de sistemas de comunicación alternativos para replicar el alcance de las radios AM en alertas de emergencia. El proyecto de ley fue presentado por una coalición bipartidista y fue firmado por los senadores Ed Markey, Ted Cruz, Tammy Baldwin, Deb Fischer, Ben Ray Luján y JD Vance, y por los representantes Josh Gottheimer, Bruce Westerman, Tom Kean Jr., Rob Menéndez y María Gluesenkamp Pérez, indicó el sitio brasileño Tudo Radio. Esta medida tiene en la mira principalmente a las marcas BMW, Ford, Mazda, Polestar, Rivian, Tesla, Volkswagen y Volvo, por la posibilidad de que busquen lanzar sus modelos de autos eléctricos sin AM. Algunos fabricantes están eliminando la radio AM de sus vehículos eléctricos (EV) debido a la interferencia de los motores eléctricos que provoca molestos zumbidos y señales desvanecidas. "Durante décadas, la transmisión de radio AM gratuita ha sido una herramienta esencial en situaciones de emergencia, una parte crucial de nuestro diverso ecosistema de medios y una fuente insustituible de noticias, clima, deportes y entretenimiento para decenas de millones de oyentes", dijo el Senador Markey. Cruz, por su parte, marcó que "todos los días, millones de estadounidenses recurren a la radio AM para mantenerse actualizados sobre la vida en su comunidad, involucrarse en temas que les interesan o simplemente divertirse durante las horas pico

La radio AM es un baluarte crítico para la democracia, brinda una plataforma para puntos de vista alternativos y la capacidad para que los representantes electos compartan nuestros esfuerzos con nuestros electores", dijo el Senador Cruz

Y subrayó que "el Congreso debe actuar con rapidez para aprobar el proyecto para que los estadounidenses tengan acceso a noticias, música, discursos y alertas de emergencia en las ondas de radio públicas".. Japón se niega a eliminar las AM. En Japón, automotrices como Nissan, Toyota y Honda expresaron su negativa a eliminar las AM de sus vehículos. Según las empresas, estas emisoras presentan una oferta exclusiva de reportajes locales y actualizaciones críticas en vivo sobre condiciones climáticas extremas. NG/AMR NA