El exministro de Asuntos Exteriores de China, Qin Gang, quien fue destituido de su cargo en julio, mantuvo una relación extramatrimonial mientras era embajador en los Estados Unidos, informó este martes The Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con una reunión informativa. Según el artículo, Qin estaba cooperando con la investigación, que ahora se centraba en si su aventura o su conducta habían puesto en peligro la seguridad nacional de China. Altos cargos chinos fueron informados de que una investigación interna del Partido Comunista había descubierto que Qin había mantenido la relación durante su período como embajador de China en los Estados Unidos, según la información. Dos fuentes declararon incluso al periódico que la aventura había dado lugar al nacimiento de un hijo en los Estados Unidos. De esta forma se confirmó la hipótesis que en su momento incluyó la agencia Noticias Argentinas en su artículo titulado "¿Dónde está el canciller de China?" "No aparece en los buscadores. ¿Y si se trata de un `asunto de polleras`?", decía la bajada. Y sobre el final de un largo texto -extracto de un cable de la agencia de noticias Reuters- llegaba otra aclaración de NA: "Por fuera de la información que dio la agencia Reuters, Noticias Argentinas halló que otros medios internacionales relacionaron la desaparición de Quin con un presunto asunto de polleras con una presentadora de TV".. "Silenzio Stampa" pero en chino. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino no respondió de inmediato a una solicitud de la agencia de noticias Reuters en busca de comentarios sobre el artículo del WSJ. Qin fue sustituido en julio como ministro de Asuntos Exteriores por el veterano diplomático Wang Yi, tras una misteriosa ausencia de sus funciones durante un mes, cuando apenas llevaba medio año en el cargo. Int./AEB/PT NA