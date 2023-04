Una cumbre con delegaciones de unos 20 países convocadas por el presidente colombiano, Gustavo Petro, encontró hoy “posiciones comunes” en torno a la necesidad de que Venezuela avance en un proceso de elecciones “libres y con plenas garantías” para todos los sectores en paralelo al levantamiento de las sanciones que pesan sobre Caracas.

Así lo informó el canciller colombiano, Álvaro Leyva, en un breve balance que ofreció a la prensa al terminar la extensa jornada de discusiones entre diplomáticos, que buscan mediar entre el Gobierno y la oposición de Venezuela para que retomen el diálogo antes de los comicios de 2024.

De alguna manera, las conclusiones acordadas del encuentro van en línea con lo que el mismo Petro venía sosteniendo cada vez que se refería a la situación de Venezuela y que repitió la semana pasada ante su par de Estados Unidos, Joe Biden.

Leyva dio a conocer esos puntos de entendimiento, que arrancan con la necesidad de establecer un cronograma electoral que permita celebrar “elecciones libres, justas, transparentes y con garantías para todos los actores políticos, teniendo en cuenta recomendaciones como las hechas por la misión electoral de la Unión Europea en 2021”.

MIRÁ TAMBIÉN Putin firma decreto en respuesta a incautación de activos rusos por invasión a Ucrania

Atado a eso, el segundo punto insta a que “los pasos acordados a satisfacción de las partes vayan en paralelo con el levantamiento de las distintas sanciones”.

Además, la cumbre exhorta a la “continuación del proceso de negociación facilitado por Noruega en México”, pero que -evalúa- “debe ser acompañado con la aceleración de la implementación del fondo fiduciario único para inversión social en Venezuela”.

El cuarto punto establece que los representantes del oficialismo y la oposición deberán evaluar y comentar los resultados de esta primera Conferencia Internacional y el quinto establece un mecanismo de seguimiento de lo acordado de parte de las 20 delegaciones reunidas hoy en el Palacio San Carlos, sede de la Cancillería colombiana.

En su discurso de apertura, Petro afirmó que América latina “no puede ser espacio de sanciones, sino de libertades y democracia”.

MIRÁ TAMBIÉN Condenan a un ex oficial colombiano de inteligencia por narcotráfico en EEUU

“En nuestros países, y en el caso venezolano, creo que tenemos que andar sobre dos rieles al mismo tiempo: establecer el cronograma, sí, de las elecciones y sus garantías; que el pueblo venezolano pueda decidir libre y soberanamente qué quiere, sin presiones. También el otro riel del levantamiento de las sanciones”, sostuvo el mandatario, en idéntica línea a lo que expresó la semana pasada en EEUU.

Y remarcó: “Esperamos que Venezuela pueda tomar sus decisiones en profunda libertad, sin que nadie, fuera de su país, los presione para tomar decisiones contrarias a su propia voluntad política. Ni nadie dentro de su país los presione para que sus decisiones soberanas terminen siendo conculcadas”.

Abogó otra vez porque Venezuela regrese al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque “al final somos los latinoamericanos los que tenemos que decidir si vamos hacia la democracia o hacia la guerra y la confrontación, y son los venezolanos, nadie más, los que tienen que decidir libremente su próximo futuro”.

Llegado al Palacio de Nariño en agosto del año pasado, Petro asumió el papel de intermediario entre su par venezolano, Nicolás Maduro, y sus oponentes políticos, pero ninguno estuvo invitado a la reunión de hoy.

De la conferencia, que se abrió con algún atraso antes de las 12 (las 14 de Argentina), participaron el canciller argentino, Santiago Cafiero, y delegados de EEUU y la Unión Europea (UE), entre otros.

"Este salón lo que quiere, sus energías históricas y la presencia de ustedes, es que vayamos a la reconstrucción democrática de toda América Latina: hacia una sociedad más igualitaria y libre", sentenció Petro.

La oposición venezolana, que denuncia fraude en las presidenciales de 2018, dice que en el país enfrenta persecución judicial y falta de garantías para participar en los comicios del próximo año, en los que Maduro buscará su segunda reelección.

Maduro, por su parte, exige que Estados Unidos desembolse recursos que tiene bloqueados por sanciones que le impuso a Venezuela, que serían entregados a Naciones Unidas para destinarlos a programas sociales.

"No aceptamos menos de esa Conferencia de Bogotá para que Venezuela tenga la libertad comercial, financiera y económica, para que se acabe la agresión", enfatizó anoche el mandatario venezolano durante su programa Maduro +.

Además, advirtió que el Ejecutivo no volverá al diálogo en México si Washington no deposita los 3.200 millones de dólares bloqueados por sanciones, único acuerdo firmado en noviembre del 2022, que nunca se concretó.

"Que en el comunicado oficial que aprueben pongan la exigencia de que el Gobierno de EEUU deposite los US$ 3.200 millones secuestrados en las cuentas bancarias que tenemos en el exterior para el plan social. Si no hay cumplimiento del acuerdo de México, olvídense de ese camino", exigió Maduro, una pretensión que no fue atendida.

De la reunión de hoy no participan los protagonistas, que acumulan fracasos en negociaciones anteriores en República Dominicana y Barbados.

Sin embargo, en una visita fugaz y por sorpresa a Colombia pese a saber que no estaba invitado a la reunión, el líder opositor venezolano Juan Guaidó, quien aspira a la candidatura presidencial, agitó ayer la antesala del cónclave.

Pese también a tener prohibido salir de su país desde 2019, el líder opositor cruzó la frontera a pie con un abanico de peticiones a los delegados internacionales, con quienes dijo que iba a solicitar encuentros.

Pocas horas después de su llegada, la Cancillería colombiana lo condujo al aeropuerto de Bogotá para "verificar su partida" en un vuelo comercial "adquirido por él" hacia Estados Unidos, un país que hasta enero de 2023 lo consideraba presidente encargado de Venezuela, informó la agencia de noticias AFP.

A su llegada a Miami, Guaidó cargó contra Bogotá, asegurando que la "persecución" que sufre en Venezuela "se sintió en Colombia de alguna manera".

Colombia fue el principal aliado de Guaidó en la región cuando era gobernada por el antecesor de Petro, el uribista Iván Duque, que rompió relaciones diplomáticas con Maduro.

El jueves pasado, de visita en la Casa Blanca, pidió a su par estadounidense, Joe Biden, levantar paulatinamente las sanciones que Washington mantiene contra Caracas con el compromiso de que las elecciones presidenciales de 2024 se celebren con garantías.

Estados Unidos dijo ayer estar dispuesto a levantar las sanciones si Maduro da pasos a favor de unas elecciones transparentes y envió hoy una delegación a Bogotá, encabezada por el asesor adjunto de seguridad nacional Jon Finer.

Mientras, el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, había manifestado que "en todo proceso de negociación una parte hace y la otra responde. La acción y la reacción tienen que ir sincronizadas en el tiempo. Es evidente que un proceso de normalización democrática tendrá que venir acompañado del levantamiento gradual de las sanciones, pero queda ver el cómo y cuándo".

En tanto, el llamado grupo Libertad y Democracia, que reúne a varios expresidentes liberales y de derecha de la región, advirtió que la reunión podría “convertirse en una validación de los intereses de la dictadura venezolana” y reclamó que no se pida “el levantamiento de sanciones al régimen, sino que se le exija la libertad de presos políticos, garantías a la oposición y se convoque a elecciones libres sin la participación del tirano”.

De este grupo toman parte los colombianos Iván Duque y Andrés Pastrana, el argentino Mauricio Macri, los bolivianos Jorge Quiroga y a Jeannine Áñez, la panameña Mireya Moscoso, el chileno Sebastián Piñera y el mexicano Felipe Calderón, entre otros. (Télam)