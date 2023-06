La OTAN realizará la semana que viene en Europa las mayores maniobras aéreas de su historia, coordinadas por Alemania, anunciaron hoy autoridades estadounidenses y alemanes, en medio de fuertes tensiones con Rusia por la guerra en Ucrania.

El ejercicio "Air Defender 23" se desarrollará durante diez días a partir del lunes próximo y en él participarán unos 220 aviones militares de 25 países miembros y socios de la OTAN, dijeron oficiales militares estadounidenses.

El ejercicio tendrá un carácter puramente defensivo, pero también buscará enviar un mensaje, en particular al Gobierno ruso del presidente Vladimir Putin, declaró a la prensa la embajadora estadounidense en Alemania, Amy Gutmann.

"Me sorprendería mucho que cualquier dirigente mundial no tomara nota de lo que esto demuestra en términos del espíritu de esta alianza, de lo que significa la fuerza de esta alianza, y eso incluye al señor Putin", añadió.

El ejercicio de la alianza liderada por Estados Unidos incluirá entrenamiento operativo y táctico, principalmente en Alemania, pero también en República Checa, Estonia y Letonia, dijo a la prensa en Berlín el general estadounidense Michael Loh.

"Muchas cosas han cambiado en el panorama estratégico mundial, sobre todo aquí en Europa", señaló Loh, director de la Guardia Nacional Aérea estadounidense, para quien la OTAN se encuentra en un "punto de inflexión", informó la agencia de noticias AFP.

"Este ejercicio pretende complementar la presencia permanente de Estados Unidos en Europa y proporcionar formación a mayor escala de lo que suele hacerse en el continente", declaró.

Creada al comienzo de la Guerra Fría, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se ha convertido en la principal organización militar conjunta de defensa del mundo, con 31 países miembros en Europa y Norteamérica.

Desde el inicio de la guerra entre Ucrania y Rusia, el 24 de febrero de 2022, países de la OTAN, con Estados Unidos a la cabeza, han suministrado grandes cantidades de armas a Ucrania para defenderse de la invasión.

La alianza, en tanto organización, no provee de armas a Ucrania, que no pertenece a la alianza, pero sí le da asistencia logística y equipamiento militar no letal. (Télam)