La comunidad LGBTIQ+ de Brasil celebró la histórica elección el pasado domingo de dos diputadas trans en el Congreso nacional, un avance que consideran tendrá un impacto político y social significativo en el país, si bien reconocen el desafío que supondrá defender sus causas en el parlamento más conservador de la democracia brasileña.

Erika Hilton, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), y Duda Salabert, del Partido Democrático Laboralista (PDT), se convirtieron en las primeras diputadas trans del país en una primera vuelta electoral que estuvo marcada por el avance del bolsonarismo en el Congreso, pero también el de las diversidades.

En total, 18 candidaturas abiertamente LGBTIQ+ fueron electas el pasado domingo en Brasil, 14 de ellas en legislaturas estatales y cuatro a nivel nacional, según reportó la organización VoteLGBT.

Se trata de un récord, que duplica los nueve triunfos que tuvieron las disidencias en las pasadas elecciones de 2018.

Este hecho "histórico" fue celebrado por la presidenta de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (Antra), Keila Simpson, para quien este resultado demuestra que las legisladoras "dialogan más allá de la burbuja" LGBTIQ+.

"Pasan a un cargo más destacado y seguirán ahí levantando las banderas que las eligieron, pero legislando en beneficio del pueblo brasileño", subrayó en declaraciones a Télam.

Esta "victoria de la diversidad en la democracia" fue también celebrada por Evorah Cardoso, investigadora en la plataforma VoteLGBT.

"No hay democracia sin diversidad y ese fue un pedido muy fuerte de la población brasileña", dijo la especialista a esta agencia.

Según explicó, el electorado buscó "hacer lo máximo con su voto" porque la mayoría de candidatos de las disidencias electos son mujeres negras y activistas, que no solo defienden causas LGBTIQ+ sino también antiracistas y feministas.

A su juicio, la llegada de Salabert y Hilton al Congreso nacional tiene un efecto de "cambio simbólico" en la política, tanto para las personas LGBTIQ+, que perciben que pueden ocupar esos espacios, como para el conjunto de la sociedad, que comienza a apostar por estos candidatos.

"Es algo mayor, como si estos mandatos fueran puentes entre la sociedad y esas causas legislativas. Hacer que la gente se apropie de la política es como un proyecto futuro y creo que en los comicios de estos últimos años el electorado está acompañando este movimiento, primero a nivel municipal y ahora nacional", explicó.

No obstante, Cardoso recordó que las personas LGBTIQ+ representan el 9,3% de la sociedad brasileña, según datos de la organización All Out, pero solo ocupan 0,16% de los cargos federales, lo que supone una representación política 58 veces menor.

Pero estos triunfos son particularmente significativos en el país con la mayor tasa de asesinatos de personas trans a nivel global, un podio que el gigante sudamericano ocupa desde hace 13 años.

En 2021, cuatro de cada 10 de estos homicidios en el mundo ocurrieron en Brasil, según el balance anual de Antra, con un total de 175 registrados.

En ese sentido, Cardoso expresó su alegría por que las legisladoras lleguen juntas al Congreso: "Estamos cansados de que sean las únicas en estos espacios porque ser el único significa también la posibilidad de sufrir mucha violencia política", expresó.

Por segunda vez consecutiva, el parlamento es el más conservador de la democracia brasileña, en el que el bolsonarismo obtuvo la mayor bancada, con 96 escaños.

"Son personas con un sesgo ideológico muy fuerte, religioso y fundamentalista, y esto es muy malo para nuestro escenario", admitió, por su parte, Simpson.

Para la presidenta de Antra, no es difícil predecir la "batalla" que asumirán las diputadas trans a partir del próximo 1 de enero, día de la asunción del nuevo Congreso, en la que "obviamente sufrirán mucho".

Sin embargo, recalcó que están "vacunadas" para afrontarla y luchar contra la retórica y las narrativas transfóbicas, así como a favor de los proyectos de ley "que tanto necesitamos".

"Sería mucho mejor si no existiera esta violencia, esta vigilancia, este falso moralismo que rodea la vida de las personas trans en la sociedad brasileña, pero lamentablemente sigue siendo así y están preparadas para esta hazaña", señaló y sentenció: "No hicieron la campaña electoral para no ganar. Lucharon para ganar y si ganaron es para marcar la diferencia y en eso han estado trabajando todos estos años". (Télam)