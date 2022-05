La Comisión de Diálogo Penitenciario, con la que el Gobierno de Ecuador busca apaciguar la compleja situación en las cárceles del país, reveló hoy que al menos cuatro bandas con fuerte presencia en los penales estarían dispuestas a avanzar en un acuerdo.

Según la Comisión, los grupos organizados Tiguerones, Lobos, Chone Killers y Latin Kings aceptarían discutir un entendimiento que termine con los motines y los enfrentamoietnos internos.

La sucesión de trágicos enfrentamientos en los penales y la situación de inseguridad en las calles se convirtieron en uno de los principales problemas para el Gobierno de Guillermo Lasso.

Hace apenas una semana hubo una masacre en la cárcel Bellavista de Santo Domingo, en el centro del país, en la que murieron 44 presos, y el mes pasado otro motín dejó 20 muertos en la cárcel de Turi, donde hubo otros 34 en febrero.

MIRÁ TAMBIÉN Un intendente fue atacado a balazos y quedó hospitalizado en estado grave en Paraguay

El año pasado, además, motines, choques de bandas enfrentadas e intentos de fuga dejaron en el país un total de 331 muertos, lo que empujó al gobierno a dictar varias veces el estado de excepción.

Ahora, la Comisión de Pacificación y Diálogo Penitenciario y el director del Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), Pablo Ramírez, anunciaron un proceso de pacificación.

“Se ha concretado un acuerdo de voluntades por parte de las organizaciones que están en diferentes centros de detención para iniciar un proceso de pacificación entre ellos”, explicó Alfredo Narváez, al frente de la Comisión.

Las cuatro bandas delincuenciales que estarían de acuerdo en iniciar un proceso de paz son los Tiguerones, Lobos, Chone Killers y Latin King, según el diario local El Comercio.

MIRÁ TAMBIÉN Guatemala anunció que no irá a la Cumbre de Américas tras las críticas de EEUU a su Gobierno

“Si me preguntan si esto garantiza que no va haber ningún incidente, tendría que decir, en honor a la verdad, que no, pero es un inicio”, dijo Narváez.

Por su parte, Ramírez mencionó los planes de acción que se deberán ejecutar hasta 2025, entre ellos “la profesionalización de agentes penitenciarios, cambios de infraestructura y tecnología en cada uno de los centros, clasificación ordenada y reducción de la población penitenciaria”.

Hace una semana el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó su "alarma" por la situación penitenciaria de Ecuador y reclamó una reforma "urgente" que implique también al sistema judicial.

En febrero último, la administración de Lasso anunció un plan para atender la cuestión carcelaria, que incluía la inversión de 27 millones de dólares en la rehabilitación de presos e indultos para los reos que hayan cumplido el 40% de la condena.

Con 65 prisiones con capacidad total para unas 30.000 personas, en Ecuador hay actualmente unos 39.000 reclusos, de los cuales 15.000 aún no tienen sentencia. (Télam)