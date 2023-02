El gobierno de Colombia restó hoy importancia a la decisión del Congreso de Perú de declarar persona no grata al presidente Gustavo Petro, al interpretar en un comunicado que se trata de "un acto de carácter político del órgano legislativo" peruano "que no compromete al pueblo y, por lo tanto, no afecta la histórica relación con la hermana nación".

El parlamento de Perú declaró anoche, por holgada mayoría (72 votos contra 29), persona no grata a Petro después de que este trazara un paralelo entre el gobierno peruano y el régimen nazi a causa de la represión de las protestas que se suceden desde el 7 de diciembre pasado.

Petro afirmó en un acto con embajadores que "en Perú marchan como nazis contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos" y sostuvo que este estatuto "no se aplica solo a gobiernos de izquierda" porque, de hacerlo, se incurriría en "doble moral".

En un comunicado de su cancillería, el gobierno colombiano dijo que "reitera su confianza en que la democracia y el estado de derecho se impondrán en Perú para alcanzar las soluciones a la actual coyuntura".

Asimismo, señaló que "en el marco de las históricas relaciones de hermandad y buena vecindad entre Colombia y Perú, se continuará el trabajo conjunto para promover los intereses comunes".

Petro y el presidente de México, Andrés López Obrador, mantienen continuos roces con el gobierno de la presidenta Dina Boluarte desde que esta sucedió el 7 de diciembre a Pedro Castillo, destituido por el Congreso luego de que anunciara la disolución del parlamento y la formación de un gobierno excepcional con supresión de garantías constitucionales.

Los mandatarios colombiano y mexicano sostienen su respaldo a Castillo, quien está en prisión preventiva por disposición de la justicia peruana, por lo que el Congreso de Perú declaró en diciembre su rechazo a la "intromisión" en los asuntos internos de ambos gobernantes.

Incluso, Perú expulsó al embajador mexicano en Lima luego de que el gobierno de López Obrador concediera asilo a la familia de Castillo.

Perú vive una ola de protestas antigubernamentales desde la destitución de Castillo y los manifestantes reclaman esencialmente la renuncia de Boluarte y el adelantamiento de las elecciones generales.

En esas protestas murieron 49 personas (48 civiles y un policía) en enfrentamientos y otras 11 como consecuencia de los cortes de rutas, y al menos 1.298 personas (entre ellas, 333 policías y seis militares) resultaron heridas, según el último balance de la Defensoría del Pueblo, publicado ayer.

Un informe publicado el jueves por la ONG Amnistía Internacional denunció al gobierno de Perú por uso "ilegítimo de armas letales" de forma "indiscriminada, especialmente contra personas Indígenas y campesinas, en el contexto de la represión" de las protestas, lo que fue rechazado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos peruano en un comunicado. (Télam)