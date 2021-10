Colombia aprovechará la semana próxima la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, para celebrar una reunión de cancilleres de países de las Américas para analizar la situación de las migraciones, anunció hoy la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez.

La funcionaria no especificó quiénes serán los invitados a ese encuentro y solo dijo que se tratará de representantes de “todos esos países por donde pasan los flujos de migrantes”.

“He invitado al secretario Blinken, de Estados Unidos, para un diálogo bilateral que tenemos, pero también vamos a aprovechar esa visita para hacer una reunión con cancilleres de distintos países de las Américas”, afirmó Ramírez a periodistas, en un acto de la Vicepresidencia de Colombia, según la agencia de noticias Sputnik.

Ramírez afirmó que esa reunión se realizará el miércoles 20 y en ella los cancilleres abordarán la cuestión de la migración “con una visión regional y el principio de corresponsabilidad”.

“Ningún país puede convertirse en un país ‘sandwich’; lo que nos pasa en Necoclí es producto de que Ecuador los dejó subir, pero Panamá no los puede absorber a todos y dice que no puede recibir más porque Costa Rica no los deja pasar, y así sucesivamente”, sostuvo.

Ayer, una embarcación ilegal que zarpó desde el municipio de Necoclí, en el departamento Antioquia, hacia el de Acandí, en el departamento Chocó, con aproximadamente 30 personas, naufragó.

La embarcación se dirigía al archipiélago de San Blas, en Panamá.

En ese hecho, tres migrantes murieron y 21 fueron rescatados, mientras las autoridades buscaban a seis desaparecidos, entre ellos, un bebé. (Télam)