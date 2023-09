La flamante candidata presidencial por el oficialismo mexicano, Claudia Sheinbaum Pardo, nominada hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador para sucederlo a partir de las elecciones del 2 de julio de 2024 podría ser, en caso de resultar electa, la primer mujer en alcanzar la primera magistratura del país y la primer persona de ascendencia judía que llega a ese cargo.

Nacida el 24 de junio de 1962 en la capital mexicana, Sheinbaum es miembro fundador del partido Morena (Movimiento Regeneración Nacional), también fue la primera mujer electa en ocupar el cargo de jefa de Gobierno de . ​Fue jefa de Gobierno de Ciudad de México, entre el 5 de diciembre de 2018 y el 16 de junio de 2023.

Sheinbaum también se desempeñó como secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal de 2000 a 2006, durante la administración encabezada por López Obrador,​ y fue jefa delegacional en Tlalpan de 2015 a 2017.

Es la segunda hija del matrimonio del químico Carlos Sheinbaum Yoselevitz y la bióloga Annie Pardo Cemo, ambos participantes del movimiento estudiantil en México de 1968. Se casó en 1987 con Carlos Imaz Gispert, miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y jefe Delegacional de Tlalpan (2003-2004), con quien tuvo dos hijos. La pareja se separó en 2016.

En noviembre de 2022, se anunció su compromiso con Jesús María Tarriba, doctor en ciencia física por la UNAM.

Su exmarido estuvo involucrado en un caso de sobornos, en 2004, por los que permanece detenido el empresario argentino Carlos Ahumada. Por este motivo Imaz Gospert renunció a poco de acceder al cargo.

Sheinbaum Pardo, que entonces secretaria de Medio Ambiente, presentó también su renuncia ante López Obrador, pero éste no se la aceptó porque consideró que ella no estaba involucrada y que no tenía que cargar con hechos que no había realizado.

En las elecciones de julio de 2018 se convirtió en la primera alcaldesa electa de Ciudad de México, una de las más grandes del mundo. Antes había ocupado interinamente el cargo Rosario Robles, entre 1999 y 2000.

Con esa victoria, Sheinbaum le arrebató un bastión histórico al histórico PRD, liderado por Alejandra Barrales, que en coalición con Movimiento Ciudadano gobernaron la capital durante más de dos décadas.

La flamante candidata presidencial se definió a sí misma como una política de izquierdas afín a las exalcaldesas españolas Manuela Carmena, de Madrid, y Ada Colau, de Barcelona.

Proveniente de una familia judía de origen búlgaro lituano, junto a sus dos hermanos, Julio Sheinbaum Pardo y Adriana Sheinbaum Pardo, iniciaron sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dos en la Facultad de Ciencias y una más en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Durante esta época tuvo contacto con la lucha de las madres de desaparecidos y presos políticos, encabezada por Rosario Ibarra de Piedra.

Se identifica como feminista y comprometida con la diversidad cultural, el medio ambiente, la defensa de los pueblos originarios de la capital y con los derechos reproductivos de la mujer.

Se graduó en la carrera de Física de la Facultad de Ciencias en la UNAM, con un promedio de 9.5. Al término de su carrera, siguió con sus estudios realizando una maestría y doctorado en Ingeniería Energética de la misma Universidad.

Además, cuenta con el grado de Doctora en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley (Estados Unidos). De esta manera formó parte del Panel Intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). (Télam)