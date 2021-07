El epidemiólogo británico Neil Ferguson, que forma parte del Grupo Asesor Científico para Emergencias (SAGE), uno de los principales artífices de la respuesta a la crisis sanitaria por el coronavirus en el Reino Unido, dijo que lo peor de la pandemia está pasando ya que las vacunas redujeron drásticamente el riesgo de hospitalización y muerte.

El número de casos de coronavirus en el Reino Unido disminuyó ayer por sexto día consecutivo y se situó en 24.950, una caída del 40% con respecto a las cifras de la semana anterior.

"Estoy seguro de que a fines de septiembre u octubre estaremos dejando atrás la etapa más difícil de la pandemia. Todavía tendremos al virus con nosotros. Todavia habrá gente que morirá a causa del coronavirus, pero habremos dejado la peor parte atrás", dijo el científico del Imperial College de Londres en declaraciones a la cadena BBC.

Ferguson, quien previamente advirtió que 100.000 contagios por día eran "casi inevitables" después del fin de las restricciones de Inglaterra el 19 de julio, aseguró que el efecto de las vacunas está reduciendo enormemente el riesgo de hospitalizaciones y muerte.

No obstante consideró que la próxima semana será clave para determinar si las hospitalizaciones comienzan a disminuir.

"Existe la posibilidad de un aumento bastante sustancial en las tasas de contacto nuevamente a medida que las escuelas vuelvan a abrir en septiembre, por lo que no estamos completamente fuera de peligro", agregó.

El primer ministro británico, Boris Johnson, por su parte, instó a la gente a "ser cautelosa" y dijo que no hay que sacar "conclusiones prematuras" tras la última caída en los casos de coronavirus en el Reino Unido y aseguró que "sigue siendo una enfermedad peligrosa".

"Me he dado cuenta de que llevamos seis días con mejores cifras. Pero es muy muy importante que no nos dejemos llevar por conclusiones prematuras sobre esto", alertó.

Dijo que el paso 4 de la reapertura se llevó a cabo hace solo unos días en Inglaterra y la gente tiene que ser muy cautelosa y aseguró que ese sigue siendo el enfoque del Gobierno.

En el Reino Unido se notificaron ayer otros 14 fallecimientos en las 24 horas previas, lo que elevó el total a 129.000.

El porcentaje de población vacunada con una dosis alcanza al 88,1% y al 70,5% con la segunda dosis. (Télam)