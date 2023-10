Cuando China anunció un acuerdo sorpresa que restablece los lazos entre Arabia Saudita e Irán este año, señaló el deseo de Pekín de ser un peso pesado diplomático en Medio Oriente, pero la crisis en Israel y Gaza amenaza con exponer los límites de esa ambición. Después del acuerdo entre Arabia Saudita e Irán de marzo, en el que China negoció, los medios chinos elogiaron el creciente perfil de Pekín en una región dominada durante mucho tiempo por Washington, plantea un informe de la agencia de noticias Reuters. Wang Yi, el máximo diplomático de China, subrayó que el país seguirá desempeñando un papel constructivo en el manejo de los "problemas candentes" globales. Pero después de la matanza de más de 900 israelíes en ataques coordinados por el grupo islámico Hamás, la respuesta de China fue silenciosa. Una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores en repetidas ocasiones no llegó a condenar a Hamás, sino que pidió una reducción de la tensión y que Israel y Palestina busquen una "solución de dos Estados" para una Palestina independiente

El líder chino Xi Jinping guardó silencio sobre el tema, apuntó el mencionado medio. "Ciertamente, abre un agujero en el tipo de propaganda... de que China sea este tipo de actor masivo en el Medio Oriente", analizó Bill Figueroa, profesor asistente en la Universidad de Groningen en los Países Bajos y experto en China

La neutralidad de China generó críticas de funcionarios estadounidenses e israelíes, y algunos afirman que socava las afirmaciones de Pekín de ser un mediador de paz imparcial en la región. Esto no debería sorprender, subrayan los analistas, quienes entienden que la diplomacia china fue durante mucho tiempo reacia al riesgo, y la espiral del conflicto entre Israel y Hamás colocó a sus diplomáticos en una situación difícil, dado el apoyo histórico de China a los palestinos y su rivalidad con los Estados Unidos. "Hemos dejado claro que China está muy preocupada por la contínua escalada del conflicto palestino-israelí e insta a todas las partes interesadas a que cesen inmediatamente el fuego y los combates. China está dispuesta a mantener la comunicación con todas las partes y hacer esfuerzos incansables por la paz y la estabilidad en Oriente Medio", expresó este martes Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores.. El papel de Irán.. El máximo general de Estados Unidos advirtió a Irán que no se involucre en la crisis en Israel y aclaró que no quería que el conflicto se ampliara, mientras el grupo armado libanés Hezbolá disparó cohetes hacia el norte de Israel La Casa Blanca precisó más temprano el lunes que Irán fue cómplice a pesar de que los Estados Unidos no tiene inteligencia o evidencia que apunte a la participación directa de su participación en ataques en Israel por parte del grupo islamista palestino Hamás, anotó Reuters. Teherán no participó en el ataque del fin de semana del grupo militante Hamás contra Israel, destacó este martes la máxima autoridad de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, pero elogió lo que llamó la derrota militar y de inteligencia "irreparable" de Israel. "Besamos las manos de quienes planearon el ataque al régimen sionista", declaró Jamenei, que llevaba un pañuelo palestino, en su primer discurso televisado desde el ataque. "Este destructivo terremoto (el ataque de Hamás) ha destruido algunas estructuras críticas (en Israel) que no serán reparadas fácilmente... Las propias acciones del régimen sionista son las culpables de este desastre", planteó Jamenei. Qatar, por su parte, se ofreció como mediador para el intercambio de prisioneros. Mientras tanto, desde América del Sur se oyeron iniciativas similares de Brasil y Colombia, mientras que Nicolás Maduro, alineó a Venezuela detrás de la orientación china. INT/AEB/KDV NA