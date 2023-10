Un enviado chino reclamó un cese inmediato de las hostilidades del conflicto israelí-palestino. La Asamblea General de la ONU adoptó el viernes por amplia mayoría una resolución que pide una tregua inmediata y duradera, apuntando hacia la dirección correcta, expresó Zhang Jun, representante permanente de China ante las Naciones Unidas. "China solicita solemnemente a las partes en conflicto que cesen todas las hostilidades, se retiren con efecto inmediato, declaren una tregua humanitaria y hagan cualquier esfuerzo para prevenir una escalada de la situación", declaró. Asimismo, "China pide solemnemente a Israel que, como potencia ocupante, cumpla con todas sus obligaciones bajo el derecho internacional humanitario, levante su asedio total a Gaza, retire de inmediato su orden de evacuación urgente y restaure de manera expeditiva el suministro de necesidades básicas para prevenir un desastre humanitario todavía peor"; añadió el enviado chino. "China también insta a realizar mayores esfuerzos diplomáticos para facilitar la liberación de los secuestrados sin dilación y trabajar sobre esta base para abrir un espacio de diálogo que permita regresar a la senda del acuerdo político", expresó. Por otra parte, "China exige a una gran potencia en particular, con especial influencia sobre las partes en conflicto, que aparque sus intereses propios y consideraciones geopolíticas y haga todos los esfuerzos para frenar la guerra y restituir la paz", manifestó. "El conflicto israelí-palestino, prolongado durante décadas, ha demostrado que los medios militares no son la solución. La seguridad total no puede alcanzarse imponiendo un castigo colectivo a los civiles", aseveró Zhang. El enviado continuó: "Solicitamos a las partes en conflicto que abandonen su fe ciega en el uso de la fuerza y se comprometan a romper el ciclo de la violencia para lograr la seguridad común". Hasta ahora el consejo mantuvo varias reuniones sobre el conflicto israelí-palestino, continuó, añadiendo que China reitera su llamamiento al órgano de la ONU para reforzar la unidad, construir consensos y adoptar medidas responsables y con significado lo antes posible..Esfuerzos incansables. China continuará haciendo esfuerzos incansables para una solución integral, justa y duradera de la cuestión palestina en una fecha cercana, anunció este martes un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. Wang Wenbin formuló declaraciones en una conferencia de prensa cuando se le pidió que comentara lo dicho por Israel de que "rechaza por completo" el llamado de la ONU a un alto el fuego en Gaza, después de que en una sesión extraordinaria de emergencia celebrada el 28 de octubre, la Asamblea General de la ONU (AGNU) adoptó con una mayoría a favor una resolución sobre la situación palestino-israelí. Wang indicó que la resolución de la AGNU exige una "tregua humanitaria inmediata, duradera y sostenida que conduzca al cese de las hostilidades", el cumplimiento del derecho internacional, la protección de los civiles y la revocación de la orden de evacuar el norte de Gaza. Wang comentó que la resolución también "rechaza cualquier intento de traslado forzoso de la población civil palestina". "Todas las vidas son valiosas. Las vidas de los palestinos deben ser protegidas al igual que las vidas de las personas en cualquier otro país", indicó Wang. Añadió que la prioridad apremiante ahora es implementar plenamente la resolución de la AGNU, detener los combates, prevenir un mayor deterioro de la situación y evitar un desastre humanitario aún peor, en línea con el enviado a la ONU. "La salida fundamental a la cuestión palestina consiste en la implementación de la solución de dos Estados y en que Palestina e Israel vivan lado a lado pacíficamente", añadió Wang, reiterando palabras de su colega ante el organismo internacional. Xinhua/NA NA