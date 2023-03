El canciller chino, Qin Gang, llamó hoy Ucrania y a Rusia a reanudar "lo antes posible" sus conversaciones de paz, durante una entrevista telefónica mantenida con su homólogo ucraniano Dmytro Kuleba.

"China teme que la crisis se agrave y se vuelva incontrolable. Y espera que todas las partes mantengan la calma" y "reanuden las conversaciones de paz lo antes posible y vuelvan a la vía de una solución política", dijo el ministro, según un comunicado publicado por su cartera.

El texto señala que el jefe de la diplomacia china hizo hincapié en la fortaleza de las relaciones bilaterales que, en los últimos 31 años, desde su establecimiento, "han mantenido el impulso de desarrollo".

"China aprecia el compromiso expresado por Ucrania de construir relaciones sinceras con China sobre la base del respeto mutuo y está dispuesta a trabajar con Ucrania para promover el desarrollo sostenible y estable de las relaciones entre ambos países con una perspectiva a largo plazo", manifestó la Cancillería del gigante asiático.

Kuleba mencionó en un mensaje en su perfil de Twitter la charla con su par chino y aseguró que en ella abordaron "el respeto del principio de integridad territorial",

Según el documento de la cancillería china, Kuleba dijo que Kiev "seguirá adhiriéndose al principio de una sola China y respetando la integridad territorial" y que espera "mejorar la confianza mutua y profundizar la cooperación" bilateral en diversos ámbitos.

El texto sostiene asimismo que Kuleba calificó a China como "no sólo un socio importante de Ucrania, sino también una potencia indispensable y clave en los asuntos internacionales".

Qin subrayó además que China siempre mantuvo una posición "objetiva e imparcial sobre la cuestión ucraniana" y que el país está "comprometido con la paz" y la promoción de las negociaciones en tal sentido.

"China teme que la crisis se agrave y se vuelva incontrolable. Y espera que todas las partes mantengan la calma", dijo el canciller en el comunicado.

Hasta ahora China se abstuvo de condenar la invasión rusa de Ucrania, lanzada hace poco más de un año, pero resaltó en varias ocasiones la importancia del respeto de las fronteras de los Estados soberanos y lanzó su propia propuesta de paz

Desde el estallido de la guerra, Beijing intentó forjar una postura neutral entre Occidente y el Kremlin.

No acató las restricciones de la comunidad internacional ni repudió o apoyó abiertamente el accionar ruso, pero se constituyó como una solución de Moscú contra las sanciones occidentales tomadas en el marco del conflicto.

Durante las hostilidades, en varias oportunidades Washington puso sobre la mesa la supuesta intención de los asiáticos para proporcionar armas a Rusia, e incluso el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, aseguró tener pruebas de que Beijing contemplaba esa alternativa.

Al respecto, China respondió que Estados Unidos no está en posición de darle órdenes

"Quien no para de proporcionar armas al campo de batalla es Estados Unidos, no China. No están cualificados para dar órdenes a China y nunca aceptaremos que dicten o impongan cómo deben ser las relaciones chino-rusas", arremetió el portavoz del Ministerio de Exteriores, Wang Wenbin. (Télam)