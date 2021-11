China está ampliando su arsenal nuclear mucho más rápido de lo esperado, según señaló un informe publicado hoy por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que destacó que Beijing ya puede lanzar misiles balísticos armados con cabezas nucleares desde tierra, mar y aire.

Sobre la base de dicho reporte, China podría tener 700 ojivas nucleares para 2027 y llegar a las 1.000 en 2030, un arsenal dos veces y media mayor de lo que el Pentágono preveía hace sólo un año.

China "está invirtiendo y ampliando el número de sus plataformas nucleares terrestres, marítimas y aéreas y construyendo la infraestructura necesaria para apoyar esta importante expansión de sus fuerzas nucleares", explica el informe anual que la cartera de Defensa remite al Congreso estadounidense sobre los desarrollos militares chinos.

Al igual que Estados Unidos y Rusia, las dos principales potencias nucleares a nivel mundial, China está construyendo una "tríada nuclear", con capacidad para lanzar armas nucleares desde misiles balísticos terrestres, desde aquellos lanzados en el aire y desde submarinos, precisa el texto.

No obstante, explica que es probable que el gigante asiático no busque la capacidad de lanzar un ataque nuclear no provocado contra un adversario con armas nucleares -principalmente Estados Unidos-, pero que quiere disuadir a otros de hacerlo manteniendo una amenaza creíble de represalias nucleares.

Un año atrás, el reporte del Pentágono sobre China afirmaba que el país tenía unas 200 ojivas lanzables y que las duplicaría para 2030.

Sin embargo, en los últimos meses investigadores independientes publicaron fotografías satelitales de nuevos silos de misiles nucleares en el oeste del país asiático.

Esta aceleración "es muy preocupante para nosotros", dijo un funcionario de defensa estadounidense, citado por la agencia de noticias AFP. "Plantea dudas sobre sus intenciones", sentenció. (Télam)