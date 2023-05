China se pronunció hoy "contra el abuso de poder de Estados Unidos y la infundada represión" a sus compañías, en plena batalla entre las dos superpotencias por el veto recíproco a empresas de microchips bajo el argumento de cuestiones de seguridad.

"China se pronuncia decididamente contra el abuso del poder por Estados Unidos y la infundada represión a las compañías chinas", enfatizó la portavoz del Ministerio de Exteriores, Mao Ning, al abordar la decisión de Washington de incluir en la lista negra a la compañía ChangXin Memory Technologies, luego de que el gigante asiático hiciera lo mismo con la estadounidense Micron.

La diplomática subrayó que la práctica "discriminatoria" daña seriamente los vínculos económicos y comerciales normales y a la cooperación entre ambas naciones, viola las reglas del mercado y socava la estabilidad de la cadena global de fabricación y suministros, según declaraciones citadas por la agencia de noticias Sputnik.

Y agregó que China seguirá tomando medidas "para proteger los legítimos derechos e intereses" de sus compañías.

El domingo pasado, el departamento chino de gestión del ciberespacio declaró que la compañía estadounidense Micron, fabricante de semiconductores, falló el examen de ciberseguridad, por lo cual los operadores de la infraestructura clave de información tendrán que dejar de comprarle chips.

A finales de abril, el periódico The Financial Times informó que Estados Unidos pidió a Corea del Sur que inste a sus productores de chips a no venderlos en el mercado chino, si resulta prohibida allí la actividad de Micron.

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, criticó anoche los "ataques" de las autoridades chinas a empresas estadounidenses.

"Estamos ciertamente preocupados por la acción y las recientes incursiones y ataques a empresas estadounidenses. Estas acciones son inconsistentes con las afirmaciones de la República Popular China (RPC) de que está abriendo sus mercados y comprometida con un marco regulatorio transparente", expuso la portavoz en conferencia de prensa.

Indicó que el reciente anuncio chino en relación con Micron "no se basa en hechos", por lo que el Departamento de Comercio "está dialogando directamente con China para detallar los puntos de vista sobre esta medida".

El ministro de Comercio chino, Wang Wentao, se reunirá con su par estadounidense, Gina Raimondo, en Washington, mientras las superpotencias intentan recalibrar las tensas relaciones.

Jean-Pierre declinó explayarse sobre este encuentro, aunque estimó que "va a ser una conversación muy importante", al tiempo que dijo que "cuando sea apropiado" el gobierno del presidente Joe Biden volverá a considerar la posibilidad de que el secretario de Estado, Antony Blinken, viaje a China, así como la secretaria de Comercio y la del Tesoro.

Luego de la cumbre del G7 en Hiroshima, Japón, Biden declaró que las relaciones entre Estados Unidos y China deberían empezar a "descongelarse muy pronto", luego de que Washington derribase este año un globo chino, presuntamente espía, y eso generara una nueva escalada de tensiones.

El año pasado, Estados Unidos invocó razones de seguridad nacional y restringió el acceso de China a chips de alta gama, alegando su temor a que Beijing utilice tecnología estadounidense para desarrollar equipos militares avanzados.

Países Bajos y Japón, aliados de Estados Unidos y grandes fabricantes de tecnología en semiconductores, anunciaron sus propias restricciones a las exportaciones, pero sin citar explícitamente a China. (Télam)