La Asamblea General de la ONU eligió el martes a Chile y Costa Rica, además de otros 12 países, para integrar el Consejo de Derechos Humanos, donde Venezuela perdió su asiento, por un período de tres años a partir del 1 de enero de 2023. Alemania, Sudáfrica, Argelia, Bangladés, Bélgica, Georgia, Kirguistán, Maldivas, Marruecos, Rumania, Vietnam y Sudán también ganaron segundos mandatos en el organismo con sede en Ginebra, pero Corea del Sur y Venezuela no lograron ser reelegidos. El Consejo de 47 miembros no puede tomar resoluciones legalmente vinculantes, pero sus decisiones tienen peso político y pueden autorizar investigaciones. "Es una imagen mixta. La exclusión de Corea es una sorpresa bastante negativa, pero las democracias liberales se sentirán aliviadas de que Venezuela esté fuera", evaluó Olaf Wientzek, director de la oficina de Ginebra de la Fundación Konrad Adenauer, de Alemania. Los candidatos son elegidos en grupos geográficos. Hubo dos carreras competitivas el martes, entre los estados de Asia-Pacífico y América Latina y el Caribe, para designar a 14 miembros. Los países miembros no pueden servir más de dos mandatos consecutivos. Junto con Corea del Sur y Venezuela, Afganistán tampoco logró ganar un escaño. Los observadores dijeron que la elección era importante ya que podría inclinar el equilibrio de poder dentro de un consejo profundamente dividido. El conteo de votos se ha acercado a temas clave, y la semana pasada una coalición liderada por Occidente perdió un debate sobre las acusaciones de abusos del estado chino en Xinjiang por solo dos votos, en una histórica derrota. Las investigaciones ordenadas por el Consejo de Derechos Humanos a veces se utilizan posteriormente ante tribunales nacionales e internacionales, como en el caso de un ex oficial de inteligencia sirio encarcelado por tortura, un proceso llevado adelante por Alemania en enero. (Reporte de Michelle Nichols y Emma Farge. Editado en español por Marion Giraldo y Vivián Sequera) Reuters-NA NA